В Кушве на 75-м году жизни скончалась учительница Людмила Казакова

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Свою профессиональную деятельность Казакова начинала со старшей пионервожатой школы, потом заведующей отделом школьной молодежи горкома комсомола Кушвы. Затем Казакова стала директором Дома пионером, а затем — заместителем начальника городского управления образования, рассказали в Управлении образования Кушвинского ГО.
Людмила Казакова была награждена нагрудным значком «Отличник народного просвещения РСФСР», грамотами Минобразования Свердловской области, управляющего Горнозаводским управленческим округом, а также главы Кушвинского ГО.
По словам коллег и учеников, Казакова была хорошим профессионалом, ответственным и душевным человеком.
Напомним, недавно в Екатеринбурге скончался 56-летний врач, работавший на скорой помощи.