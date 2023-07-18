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В Кушве на 75-м году жизни скончалась учительница Людмила Казакова

18 июля 2023, 04:21
Фото: 1MI
В Кушве скончалась 74-летняя учительница и замначальника Кушвинского управления образования Людмила Казакова.

Свою профессиональную деятельность Казакова начинала со старшей пионервожатой школы, потом заведующей отделом школьной молодежи горкома комсомола Кушвы. Затем Казакова стала директором Дома пионером, а затем — заместителем начальника городского управления образования, рассказали в Управлении образования Кушвинского ГО.

Фото: Управление образования Кушвинского ГО

Людмила Казакова была награждена нагрудным значком «Отличник народного просвещения РСФСР», грамотами Минобразования Свердловской области, управляющего Горнозаводским управленческим округом, а также главы Кушвинского ГО.

По словам коллег и учеников, Казакова была хорошим профессионалом, ответственным и душевным человеком.

Напомним, недавно в Екатеринбурге скончался 56-летний врач, работавший на скорой помощи.

Скончался врач скорой помощи Дмитрий Дутляков в Екатеринбурге
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