В Кушве на 75-м году жизни скончалась учительница Людмила Казакова

Свою профессиональную деятельность Казакова начинала со старшей пионервожатой школы, потом заведующей отделом школьной молодежи горкома комсомола Кушвы. Затем Казакова стала директором Дома пионером, а затем — заместителем начальника городского управления образования, рассказали в Управлении образования Кушвинского ГО.