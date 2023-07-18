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В Нижнем Тагиле заключат договоры на обслуживание общественных туалетов

18 июля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Договоры с ресурсоснабжающими организациями на оказание коммунальных услуг на обслуживание общественных туалетов в парке Металлургов и на Пихтовых горах будут заключены в Нижнем Тагиле.

Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, подписанного главой города Владиславом Пинаевым, полномочия по обеспечению охраны, сохранности, содержанию и ремонту санитарных блоков-модулей возложено на МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий».

Организации необходимо заключить договоры на оказание коммунальных услуг, а также внести необходимые изменения в штатное расписание и муниципальное задание.

Напомним, на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле было выделено 203 тысячи рублей ежемесячно. За эту сумму подрядчику необходимо содержать в порядке шесть объектов: на набережной Тагильского пруда, у цирка и Лисьей горы, в парках «Народный» и «Муринские пруды» и Пионерском сквере.

2,4 миллиона выделено на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Общественный туалет#Парк#Постановление#Обслуживание#Эксклюзив
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