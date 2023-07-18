В Нижнем Тагиле заключат договоры на обслуживание общественных туалетов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, подписанного главой города Владиславом Пинаевым, полномочия по обеспечению охраны, сохранности, содержанию и ремонту санитарных блоков-модулей возложено на МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий».
Организации необходимо заключить договоры на оказание коммунальных услуг, а также внести необходимые изменения в штатное расписание и муниципальное задание.
Напомним, на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле было выделено 203 тысячи рублей ежемесячно. За эту сумму подрядчику необходимо содержать в порядке шесть объектов: на набережной Тагильского пруда, у цирка и Лисьей горы, в парках «Народный» и «Муринские пруды» и Пионерском сквере.