В Нижнем Тагиле заключат договоры на обслуживание общественных туалетов

Напомним, на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле было выделено 203 тысячи рублей ежемесячно. За эту сумму подрядчику необходимо содержать в порядке шесть объектов: на набережной Тагильского пруда, у цирка и Лисьей горы, в парках «Народный» и «Муринские пруды» и Пионерском сквере.