В Нижнем Тагиле замерят уровень загрязнения воздуха от транспорта

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Заказчиком тендера является ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды». Начальная цена контракта составляет 20,4 миллиона рублей.
Согласно документации, в Нижнем Тагиле необходимо обследовать 199 участков дорог в разных районах города и предоставить не менее 1,1 тысячи видеофайлов для расчета интенсивности и средней скорости движения автомобилей.
В течение 15 дней после заключения контракта подрядчик должен разработать и согласовать план работ. Они будут проводиться в теплое время года при температуре до нуля градусов. Далее, до 10 октября, необходимо ежедневно передавать заказчику видеофайлы и протоколы обследованных участков автодорог.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 июля. Затем будут подведены результаты тендера.