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Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:11

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В Нижнем Тагиле замерят уровень загрязнения воздуха от транспорта

18 июля 2023, 14:09
Фото: 1MI
Интенсивность движения автотранспортных потоков замерят в Нижнем Тагиле для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такие же исследования проведут в Омске и Медногорске.

Заказчиком тендера является ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды». Начальная цена контракта составляет 20,4 миллиона рублей.

Согласно документации, в Нижнем Тагиле необходимо обследовать 199 участков дорог в разных районах города и предоставить не менее 1,1 тысячи видеофайлов для расчета интенсивности и средней скорости движения автомобилей.

В течение 15 дней после заключения контракта подрядчик должен разработать и согласовать план работ. Они будут проводиться в теплое время года при температуре до нуля градусов. Далее, до 10 октября, необходимо ежедневно передавать заказчику видеофайлы и протоколы обследованных участков автодорог.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 июля. Затем будут подведены результаты тендера.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Загрязнение#Исследование#Автомобили#Воздух#Закупка#Экология#Эксклюзив
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