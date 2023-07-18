В Нижнем Тагиле замерят уровень загрязнения воздуха от транспорта

В течение 15 дней после заключения контракта подрядчик должен разработать и согласовать план работ. Они будут проводиться в теплое время года при температуре до нуля градусов. Далее, до 10 октября, необходимо ежедневно передавать заказчику видеофайлы и протоколы обследованных участков автодорог.