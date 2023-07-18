В Санкт-Петербурге пройдут кинопоказы фестиваля «Африка. Вместе в будущее»

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
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Помимо насыщенной программы мероприятия, жителям и гостям Северной столицы будет представлена вся палитра культуры Африканского континента — от традиционной кухни до современного искусства. Об этом пишет gorod55.ru.
«Для полноценного развития российско-африканских отношений необходимо налаживать и укреплять человеческие связи. Общие культурные ценности объединяют народы и являются фундаментом долгосрочных отношений, выстроенных на доверии и дружбе, — поделился Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате „Россия — Африка“. — Мы всецело поддерживаем проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога, и уверены, что они станут доброй традицией в будущем».
Как отмечается, на площадке киностудии «Ленфильм» в рамках культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее» в период с 25 по 28 июля пройдут Дни африканской культуры и кино. Программа мероприятия включает фотовыставки, концерты африканских исполнителей, современную африканскую поэзию, тематические лекции, круглые столы, а также демонстрацию кинофильмов.
Кроме того, выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки» пройдет с 26 по 29 июля в Центральном выставочном зале «Манеж». Среди более чем 300 представленных на выставке предметов искусства — живопись, скульптура, фотография, в том числе 9 видеоработ и 3 масштабные инсталляции, созданные специально для этого проекта.
Фестиваль «Ритмы Африки» состоится 29 июля на Московской площади. В его программу войдут лекции, мастер-классы, а также музыкальная программа.
Более того, в ходе второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» пройдет гастрономический проект «Звезды Африки». Жители и гостей Санкт-Петербурга смогут ознакомиться с лучшими традиционными блюдами Африканского континента. Их попробовать можно будет более чем в 40 ресторанах Санкт-Петербурга.
Организатором второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» выступил Фонд Росконгресс.