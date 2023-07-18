В Санкт-Петербурге пройдут кинопоказы фестиваля «Африка. Вместе в будущее»

«Для полноценного развития российско-африканских отношений необходимо налаживать и укреплять человеческие связи. Общие культурные ценности объединяют народы и являются фундаментом долгосрочных отношений, выстроенных на доверии и дружбе, — поделился Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате „Россия — Африка“. — Мы всецело поддерживаем проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога, и уверены, что они станут доброй традицией в будущем».