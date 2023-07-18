В Свердловской области отключат ТВ и радиостанции

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
На теле- и радиостанциях в указанные дни будут проводиться плановые или профилактические работы, в связи с чем необходимо будет временно отключить некоторые каналы, рассказали на официальном сайте РТРС.
Так, отключены будут телеканалы РТРС-1 и РТРС-2 и радиостанции «Маяк», «Ретро FM», «Мир», «Звезда», «радио России», «Воскресение», «Волна FM», «Орфей», «Сибирь» и «Вести FM». Отключения ожидаются в Верхнем Тагиле, Ачите, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Михайловске, Первоуральске, Серове.
Кроме того, некоторые небольшие перерывы в трансляциях могут отменить или перенести на другое время из-за вероятных плохих погодных условий.
Напомним, 6 июня 2023 года в Екатеринбурге отключили некоторые каналы ТВ и радиостанции. Временное прекращение трансляций было связано с проведением технических работ.