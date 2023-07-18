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В Свердловской области отключат ТВ и радиостанции

18 июля 2023, 15:25
Фото: 1MI
Несколько ТВ-каналов и радиостанций будут отключены в Свердловской области с 17 по 23 июля 2023 года.

На теле- и радиостанциях в указанные дни будут проводиться плановые или профилактические работы, в связи с чем необходимо будет временно отключить некоторые каналы, рассказали на официальном сайте РТРС.

Так, отключены будут телеканалы РТРС-1 и РТРС-2 и радиостанции «Маяк», «Ретро FM», «Мир», «Звезда», «радио России», «Воскресение», «Волна FM», «Орфей», «Сибирь» и «Вести FM». Отключения ожидаются в Верхнем Тагиле, Ачите, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Михайловске, Первоуральске, Серове.

Кроме того, некоторые небольшие перерывы в трансляциях могут отменить или перенести на другое время из-за вероятных плохих погодных условий.

Напомним, 6 июня 2023 года в Екатеринбурге отключили некоторые каналы ТВ и радиостанции. Временное прекращение трансляций было связано с проведением технических работ.

Екатеринбуржцы останутся без ТВ и радио
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Телеканал#Каналы#ТВ#Телевидение#Радио#Отключение#Трансляции#Профилактика#Работы#Общество
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