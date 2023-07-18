Военный самолет упал в Ейске

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Известно, что погиб пилот воздушного судна. Он катапультировался и его эвакуировали спасатели. Как оказалось, пилот сломал ноги и запутался в парашюте. Спасти его не удалось. По словам очевидцев, лайнер рухнул в Ейский лиман, пишут «Новые известия».
Сотрудники Минобороны и спецслужб выясняют детали произошедшего. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа двигателя.
Одна из местных жительниц сообщила, что по Ейску ездят автомобили, в которых по громкоговорителю призывают горожан сохранять спокойствие.
Напомним, в январе 2023 года упал пассажирский самолет в Ненецком округе. Во время крушения погибло два человека.