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Военный самолет упал в Ейске

18 июля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Военный самолет упал в акватории Азовского моря в Ейске. Происшествие случилось 17 июля 2023 года.

Известно, что погиб пилот воздушного судна. Он катапультировался и его эвакуировали спасатели. Как оказалось, пилот сломал ноги и запутался в парашюте. Спасти его не удалось. По словам очевидцев, лайнер рухнул в Ейский лиман, пишут «Новые известия».

Сотрудники Минобороны и спецслужб выясняют детали произошедшего. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа двигателя.

Одна из местных жительниц сообщила, что по Ейску ездят автомобили, в которых по громкоговорителю призывают горожан сохранять спокойствие.

Напомним, в январе 2023 года упал пассажирский самолет в Ненецком округе. Во время крушения погибло два человека.

Два человека погибли при крушении самолета АН-2 в Ненецком округе
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