Военный самолет упал в Ейске

Известно, что погиб пилот воздушного судна. Он катапультировался и его эвакуировали спасатели. Как оказалось, пилот сломал ноги и запутался в парашюте. Спасти его не удалось. По словам очевидцев, лайнер рухнул в Ейский лиман, пишут «Новые известия».