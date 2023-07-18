Якуб Закриев стал гендиректором компании «Данон Россия»

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Как сообщает РИА Новости, этим лицом стал Якуб Закриев, министр сельского хозяйства Чечни. Это произошло после того, как компанию временно передали под управление Росимуществу, сообщает канал BAZA.
Тем временем, Таймураз Боллоев вновь вернулся на пост главы компании «Балтика», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как уточняет канал, он ранее уже занимал эту должность в течение 13 лет с 1991 года.