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Published Сегодня, 19:21

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Updated Сегодня, 19:22

Якуб Закриев стал гендиректором компании «Данон Россия»

18 июля 2023, 19:21
Вечером 18 июля появилась информация о новом генеральном директоре компании «Данон Россия» — дочерней структуры Danone.

Как сообщает РИА Новости, этим лицом стал Якуб Закриев, министр сельского хозяйства Чечни. Это произошло после того, как компанию временно передали под управление Росимуществу, сообщает канал BAZA.

Тем временем, Таймураз Боллоев вновь вернулся на пост главы компании «Балтика», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как уточняет канал, он ранее уже занимал эту должность в течение 13 лет с 1991 года.

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