Житель Нижнего Тагила решил помочь другу и сжег машину его бывшей

Полицейскими также были изучены записи с камер наблюдения. В результате был задержан 51-летний мужчина. Он оказался знакомым бывшего сожителя пострадавшей. Тагильчанин был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. По словам мужчины, друг ему постоянно жаловался на бывшую, а потом у он решил поджечь автомобиль, чтобы чем-нибудь помочь.