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Житель Нижнего Тагила решил помочь другу и сжег машину его бывшей

18 июля 2023, 08:24
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
51-летний житель Нижнего Тагила сжег автомобиль бывшей возлюбленной своего друга. Таким образом он решил ему помочь. Инцидент случился ночью 15 июля на улице Карла Маркса.

О произошедшем в полицию пострадавшая сообщила утром. На место сразу приехала полиция. В результате поджога правая дверь, крыло, проводка и переднее колесо автомобиля оказались повреждены. Ущерб оценивается в 400 тысяч рублей, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Во время опроса потерпевшей полиции стало известно, что до случившегося женщина рассталась со своим сожителем. Отношения у них были конфликтные. Полицейские проверили причастность мужчины к происшествию. Оказалось, что он не виновен.

Полицейскими также были изучены записи с камер наблюдения. В результате был задержан 51-летний мужчина. Он оказался знакомым бывшего сожителя пострадавшей. Тагильчанин был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. По словам мужчины, друг ему постоянно жаловался на бывшую, а потом у он решил поджечь автомобиль, чтобы чем-нибудь помочь.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за преступления имущественного характера. Тагильчанин был отпущен под подписку о невыезде.

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#Ирина Кирилова#Поджог#Задержание#Полиция#Криминал#Нижний Тагил
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