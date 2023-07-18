Житель Нижнего Тагила решил помочь другу и сжег машину его бывшей

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
О произошедшем в полицию пострадавшая сообщила утром. На место сразу приехала полиция. В результате поджога правая дверь, крыло, проводка и переднее колесо автомобиля оказались повреждены. Ущерб оценивается в 400 тысяч рублей, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Во время опроса потерпевшей полиции стало известно, что до случившегося женщина рассталась со своим сожителем. Отношения у них были конфликтные. Полицейские проверили причастность мужчины к происшествию. Оказалось, что он не виновен.
Полицейскими также были изучены записи с камер наблюдения. В результате был задержан 51-летний мужчина. Он оказался знакомым бывшего сожителя пострадавшей. Тагильчанин был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. По словам мужчины, друг ему постоянно жаловался на бывшую, а потом у он решил поджечь автомобиль, чтобы чем-нибудь помочь.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за преступления имущественного характера. Тагильчанин был отпущен под подписку о невыезде.