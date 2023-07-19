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Банк ДОМ. РФ показал регионы — лидеры по «Льготной ипотеке на новостройки»

19 июля 2023, 11:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
В текущем году 6000 российских семей воспользовались «Льготной ипотекой на новостройки» от Банка ДОМ.РФ. Им выдали 32,3 млрд рублей кредитных средств — это вдвое больше, чем в аналогичный период минувшего года.

В лидирующей тройке Москва — 9 млрд рублей, рост в 3,5 раза, Московская область — 3,8 млрд, рост также в 3,5 раза и Краснодарский край — 3,3 млрд, рост в 2,5 раза. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Тюменская, Новосибирская, Свердловская, Ростовская, Нижегородская области и Красноярский край. При этом в Свердловской и Новосибирской областях объём кредитования вырос на 20%.

«Покупка первичного жилья — один из самых эффективных способов вложения средств, прежде всего, за счет роста стоимости квартир до момента сдачи в эксплуатацию, а также благодаря механизму эскроу. Безусловно, льготная ипотека на новостройки стимулирует спрос, являясь важным инструментом улучшения жилищных условий россиян и развития девелоперского бизнеса. Но мы понимаем — масштабное антикризисное госсубсидирование рынка должно быть временным. Считаем, что базовой госпрограммой может стать адресная „Семейная ипотека“, которая может быть масштабирована, например, за счет снижения ставки на покупку просторных квартир», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Согласно данным аналитического отдела банка, большая часть клиентов, приобретающих квартиры в новостройках — семейные люди. Также такое жильё покупается для детей. В то же время, всплеска инвестиционного спроса на рынке новостроек сейчас нет.

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