Банк ДОМ. РФ показал регионы — лидеры по «Льготной ипотеке на новостройки»

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В лидирующей тройке Москва — 9 млрд рублей, рост в 3,5 раза, Московская область — 3,8 млрд, рост также в 3,5 раза и Краснодарский край — 3,3 млрд, рост в 2,5 раза. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Тюменская, Новосибирская, Свердловская, Ростовская, Нижегородская области и Красноярский край. При этом в Свердловской и Новосибирской областях объём кредитования вырос на 20%.
«Покупка первичного жилья — один из самых эффективных способов вложения средств, прежде всего, за счет роста стоимости квартир до момента сдачи в эксплуатацию, а также благодаря механизму эскроу. Безусловно, льготная ипотека на новостройки стимулирует спрос, являясь важным инструментом улучшения жилищных условий россиян и развития девелоперского бизнеса. Но мы понимаем — масштабное антикризисное госсубсидирование рынка должно быть временным. Считаем, что базовой госпрограммой может стать адресная „Семейная ипотека“, которая может быть масштабирована, например, за счет снижения ставки на покупку просторных квартир», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Согласно данным аналитического отдела банка, большая часть клиентов, приобретающих квартиры в новостройках — семейные люди. Также такое жильё покупается для детей. В то же время, всплеска инвестиционного спроса на рынке новостроек сейчас нет.