Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав многодетной семьи из Верхней Салды

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В СУ СК РФ отметили, что после этого Бастрыкин дал задание и. о. главы регионального СУ СК РФ Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав обратившейся.
Также он должен будет отчитаться о проделанных действиях следствия и о результатах расследования.
Известно, что многодетная мать в возрасте 17 лет осталась без попечения родителей. Однако в органах опеки такого статуса ей не присвоили и не отправили ее в специализированное детское учреждение.
В итоге ее фамилии не оказалось в списке граждан, претендующих на квартиры от государства. Она жаловалась в разные инстанции, но никаких плодов эти действия не принесли.