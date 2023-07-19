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Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав многодетной семьи из Верхней Салды

19 июля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения многодетной матери из Верхней Салды Она жаловалась, что ей отказали в обеспечении жилья.

В СУ СК РФ отметили, что после этого Бастрыкин дал задание и. о. главы регионального СУ СК РФ Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав обратившейся.

Также он должен будет отчитаться о проделанных действиях следствия и о результатах расследования.

Известно, что многодетная мать в возрасте 17 лет осталась без попечения родителей. Однако в органах опеки такого статуса ей не присвоили и не отправили ее в специализированное детское учреждение.

В итоге ее фамилии не оказалось в списке граждан, претендующих на квартиры от государства. Она жаловалась в разные инстанции, но никаких плодов эти действия не принесли.

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#Елена Озерова#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Квартиры#Жилье#Происшествия#Свердловская область
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