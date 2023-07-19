Бегающую по улице обезьяну обнаружила на Вагонке жительница Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила увидела на улице Правды на Вагонке бегающую, а затем сидящую на дереве обезьяну. Животное успело пробежать по ее ноге.

Тагильчанка Надежда рассказала, что находку сделала случайно — когда шла по улице и разговаривала по телефону с мамой, сообщается в паблике «Беременность. Родители. Дети. Нижний Тагил». Иду, по телефону с мамой разговариваю и это чудо сзади по ноге поднимается, думала птица или белка. Визжу, ору, скиньте, уберите. Из салона бигуди выскочили меня успокаивать, объяснять, что это обезьянка со 2 этажа, — написала Надежда. В результате тагильчанка помогла обезьяне добраться обратно до салона. Оттуда уже удалось дозвониться до хозяйки животного и попросить забрать его. Будьте бдительны, он часто напротив из окна видимо сбегает, — добавила Надежда. Кабаны вышли в центр города Алапаевска Узнать подробнее Читайте также: Лось приплыл в Каменск-Уральский Лось вышел к людям в Горном Щите