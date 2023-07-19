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Бегающую по улице обезьяну обнаружила на Вагонке жительница Нижнего Тагила

19 июля 2023, 07:48
Фото: «Беременность. Родители. Дети. Нижний Тагил»
Жительница Нижнего Тагила увидела на улице Правды на Вагонке бегающую, а затем сидящую на дереве обезьяну. Животное успело пробежать по ее ноге.

Тагильчанка Надежда рассказала, что находку сделала случайно — когда шла по улице и разговаривала по телефону с мамой, сообщается в паблике «Беременность. Родители. Дети. Нижний Тагил».

Иду, по телефону с мамой разговариваю и это чудо сзади по ноге поднимается, думала птица или белка. Визжу, ору, скиньте, уберите. Из салона бигуди выскочили меня успокаивать, объяснять, что это обезьянка со 2 этажа, — написала Надежда.

В результате тагильчанка помогла обезьяне добраться обратно до салона. Оттуда уже удалось дозвониться до хозяйки животного и попросить забрать его.

Будьте бдительны, он часто напротив из окна видимо сбегает, — добавила Надежда.
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Животное#Обезьяна#Вагонка#Дерево#Общество
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