Четырехлетний мальчик в Екатеринбурге умер из-за ошибочного диагноза

В больнице, по словам екатеринбурженки, у ребенка взяли кровь на анализ и провели УЗИ. Все было в порядке, однако мальчик продолжал быть вялым. Тогда женщина отвезла сына в областную больницу. Там ему диагностировали подозрение на острую кишечную инфекцию и отправили в детскую больницу № 9. Врачи этого медучреждения определили у мальчика гастрит, назначили необходимое лечение и отпустили домой.