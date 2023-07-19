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Четырехлетний мальчик в Екатеринбурге умер из-за ошибочного диагноза

19 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Четырехлетний ребенок в Екатеринбурге умер из-за сердечного заболевания. Врачи его лечили от гастрита и кишечной инфекции.

Первый раз малышу стало плохо 19 июня 2023 года. Он стал отказываться от еды, меньше играть и жаловался на тошноту. Через несколько дней, заметив, что состояние сына не улучшается, мать повезла его в больницу, где работает медсестрой, надеясь, что коллеги смогут помочь, пишет Е1.

В больнице, по словам екатеринбурженки, у ребенка взяли кровь на анализ и провели УЗИ. Все было в порядке, однако мальчик продолжал быть вялым. Тогда женщина отвезла сына в областную больницу. Там ему диагностировали подозрение на острую кишечную инфекцию и отправили в детскую больницу № 9. Врачи этого медучреждения определили у мальчика гастрит, назначили необходимое лечение и отпустили домой.

Спустя три дня после приема медикаментов самочувствие не улучшалось. Тогда у мальчика взяли анализ кала, но ничего не обнаружили. 1 июля мать и ребенка увезли в инфекционное отделение Первоуральской клиники. На основе предыдущих платных анализов женщина настояла, чтобы медики искали другое заболевание.

После нескольких обследований врачи диагностировали миокардит — воспаление мышечной ткани сердца. Эту болезнь установить непросто. Ребенка отвезли в реанимацию областной детской больницы в Екатеринбург. При этом екатеринбурженке сообщили, что шансов на успешный исход мало. Утром 10 июля мальчик скончался от отека мозга и легкого, вызванного миокардитом.

Напомним, недавно в Екатеринбурге умер полуторагодовалый мальчик. Медики предполагали, что у него менингит, но подозрения не подтвердились.

«Кусал себя от боли»: в Екатеринбурге по неизвестной причине умер ребенок
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