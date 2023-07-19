Дети пожаловались на побои и оскорбления в лагере в Верхней Пышме

По словам матери одного из детей, в лагере произошла ситуация, когда на улице была непогода, а у ребенка что-то произошло с обувью. Ему начали угрожать, что если он не придет на мероприятие, то его придется побить. Потом его схватили и увели в комнату, где побили тапком. Женщина утверждает, что она хотела поговорить с воспитателями, но на связь никто не выходил. Также она заявила, что в общей группе в мессенджере были и воспитатели. Они читали все, что пишут там родители, в том числе и жалобы, пишет Ural Mash.