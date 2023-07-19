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Дети пожаловались на побои и оскорбления в лагере в Верхней Пышме

19 июля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Дети рассказали родителям, что их обзывали и избивали в детском лагере Верхней Пышмы. Воспитатели, по их словам, называли ребят глупыми, а также «северными оленями».

По словам матери одного из детей, в лагере произошла ситуация, когда на улице была непогода, а у ребенка что-то произошло с обувью. Ему начали угрожать, что если он не придет на мероприятие, то его придется побить. Потом его схватили и увели в комнату, где побили тапком. Женщина утверждает, что она хотела поговорить с воспитателями, но на связь никто не выходил. Также она заявила, что в общей группе в мессенджере были и воспитатели. Они читали все, что пишут там родители, в том числе и жалобы, пишет Ural Mash.

Другие родители тоже сообщили об издевательствах над детьми. Например, одного мальчика вожатая ударила по щеке. Еще один из родителей рассказал, что у дочери был матрас короче, чем кровать из-за чего ребенку пришлось спать свернувшись клубочком. Однако маме об этом воспитатель запретила рассказывать. Кроме того, дочь рассказала о том, что отряд называли «северными оленями» и глупыми.

Мама одного из мальчиков рассказала, что если детям надо было переодеться, сходить в душ или туалет, то вожатый обязательно смотрел. В комнатах, по словам женщины, было грязно, а с дохлыми мухами предлагалось бороться самостоятельно.

Кроме всего прочего детям отказывали в оказании медпомощи. Был случай, когда девочка поранила руку, но ее три дня не пускали к врачу. Звонить и рассказывать о происходящем детям запрещали. Они узнали от детей это только на вокзале, когда встречали их.

По словам руководителя детского оздоровительного учреждения «Медная горка», где отдыхали дети, это все клевета. Она заявила о намерении обратиться в суд. По ее словам, детей никто не обижал. При этом дети сами довели педагогов дрались и матерились. Она отметила, что ЗОЛ работает уже 17 лет и это первый такой случай. В учреждении прокуратура проводит проверку, а родителям предстоит встретиться с представителями управления образования.

При этом инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет по Свердловской области. Ведомство уже проводит собственную проверку.

Дети массово отравились в лагере в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Дети#Инцидент#Издевательства#Воспитатели#Жалобы#Проверка#Криминал#Свердловская область#Верхняя Пышма
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