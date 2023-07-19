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Две тонны поддельной молочной продукции найдено в Свердловской области

19 июля 2023, 16:13
Фото: 1MI
Две тонны некачественной молочной продукции было обнаружено в Свердловской области после проверки 43 тонн сотрудниками Роспотребнадзора.

Так, по показателям фальсификации специалисты «забраковали» около 20% молочных продуктов, по санитарно-химическим — 10,7%, по микробиологическим — 6,8%, а по физико-химическим — почти 10%, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

В ведомстве также отметили, что молочные товары подделывают в основном заменой молочного жира на жиры иного происхождения. По мнению специалистов, количество плохих товаров связано с мораторием на проверки бизнеса, действующий до конца 2023 года.

Предпринимателей, которым принадлежала некачественная продукция, составил 51 привлекли к административной ответственности и назначили им штрафы, сумма которых превысила 1,6 миллиона рублей.

Напомним, в июне 2023 года в Свердловской области семейную пару задержали за поставку поддельных молочных товаров в образовательные учреждения и больницы.

Семья из Свердловской области задержана за продажу поддельной молочки
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#18+#Роспотребнадзор#Проверка#Подделка#Молочная продукция#Фальсификат#Специалисты
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