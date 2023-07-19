Двух человек спас пожарный из Тавды

Окно не открывалось, и тогда он выломал часть оконной рамы, перелез через проем и перевернул диван, который блокировал окно. Было много дыма, тем не менее это не помешало спасателю вытащить из дома двоих человек.



Далее он помогал прибывшим спасателям тушить пламя. Теперь огнеборца хотят поощрить.