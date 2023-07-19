Двух человек спас пожарный из Тавды

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В тот день Сергей Поташев заметил зарево в районе частного сектора. Он позвонил коллегам и сам немедленно поспешил к месту возгорания, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Горел частный дом — его полностью охватило пламенем. Соседи сказали, что внутри, вероятно, находятся люди. Тогда Сергей перепрыгнул через забор и увидел через окна, что внутри действительно есть люди.
Окно не открывалось, и тогда он выломал часть оконной рамы, перелез через проем и перевернул диван, который блокировал окно. Было много дыма, тем не менее это не помешало спасателю вытащить из дома двоих человек.
Далее он помогал прибывшим спасателям тушить пламя. Теперь огнеборца хотят поощрить.