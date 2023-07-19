ФАС пытается «догнать» сделку по монополизации рекламного рынка в России

Заявление об одобрении сделки ФАС сделала в пятницу, 30 июня, а 1 июля сведения о переходе компании Gallery в собственность нового владельца уже появились в ЕГРЮЛ. Сделки такого уровня за два дня не проводятся. Вызывает удивление и тот факт, что никакой информации о том, что готовится сделка, не было. Также никто не проводил опрос среди экспертов и участников с целью выяснить, как такое поглощение повлияет на рекламную отрасль в целом.