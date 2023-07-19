ФАС пытается «догнать» сделку по монополизации рекламного рынка в России

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
ФАС одобрила сделку, по итогам которой компания Gallery была поглощена лидером рынка Russ Outdoor. Раньше эти игроки отрасли были основными конкурентами. По мнению представителей антимонопольной службы, сделка по продаже Gallery не должна повлечь за собой установление доминирующего положения ООО «Стинн», которому принадлежит оператор наружной рекламы Russ Outdoor, пишет издание newizv.ru.
Эксперты рынка обратились в ФАС с просьбой рассмотреть проблему с разных сторон. Они считают, что если сделку заключат, то на российском рынке появится компания, под контролем которой окажется 90% наружной рекламы в столице и 50% — во всей стране. Союз операторов наружной рекламы (СОНР) придерживается такого же мнения.
В СОНР заявили, что в случае заключения сделки между двумя основными операторами наружной рекламы конкурентная среда на российском рынке изменится, а цены на конечный рекламный продукт вырастут. Что касается антимонопольного ведомства, то складывается впечатление, что оно просто пыталось «догнать» уже совершенную сделку.
Заявление об одобрении сделки ФАС сделала в пятницу, 30 июня, а 1 июля сведения о переходе компании Gallery в собственность нового владельца уже появились в ЕГРЮЛ. Сделки такого уровня за два дня не проводятся. Вызывает удивление и тот факт, что никакой информации о том, что готовится сделка, не было. Также никто не проводил опрос среди экспертов и участников с целью выяснить, как такое поглощение повлияет на рекламную отрасль в целом.
Отметим, что в 2024 году должен пройти конкурс на право заключения десятилетнего контракта на размещение всей наружной рекламы в Москве. Получается, что при таких условиях монополисту никто не сможет составить конкуренцию. Также под вопросом остается проведение самих торгов в Москве. Возможно, Russ Outdoor теперь придется «догонять» Собянину и московскому правительству.
Ранее рынок наружной рекламы уже оказывался под угрозой монополизации. Так, в 2022 году в Госдуме состоялось рассмотрение законопроекта о едином операторе наружной рекламы. Однако эта инициатива вызвала неодобрение небольших рекламных агентств и депутатов Государственной думы. В результате проект отклонили.
По словам председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, парламентарии направили в антимонопольную службу запрос по поводу сделки.
«По проблеме возможной монополизации рынка наружной рекламы ко мне обращались представители Союза операторов наружной рекламы. На мой взгляд, их опасения небезосновательны. Сделка действительно может повлечь за собой такие последствия», — сказал депутат.
Решение о том, как действовать дальше, будет принято по результатам ответа федерального ведомства. Неизвестно, смогут ли в этот раз депутаты Госдумы защитить рекламный рынок от монополии.