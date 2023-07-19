tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Изображение материала

ФСБ пришла к школьнику в Екатеринбурге из-за взрыва дома в Minecraft

19 июля 2023, 16:35
Фото: Midjourney

Девятиклассника из Екатеринбурга допросили сотрудники ФСБ за взрыв дома в Minecraft

Ученика девятого класса в Екатеринбурге допросили сотрудники ФСБ за взрыв дома в игре Minecraft.

Подростка проверили на предмет сотрудничества с СБУ. Как оказалось, в ФСБ от неизвестного поступил звонок с сообщением о том, что девятиклассник якобы собирается устроить диверсии в городе от имени спецслужб Украины, пишет Е1.

Во время беседы с подростком поступил еще один звонок с просьбой отпустить школьника, в ином случае на вокзале случится теракт. Сотрудники ведомства отпустили молодого человека и стали проверять звонок.

По словам допрошенного мальчика, эти звонки могут местью его виртуального напарника ему за конфликт во время игры в Minecraft.

Напомним, 5 июля 2023 года Екатеринбурге на электронную почту зоопарка пришло сообщение о том, что здание заминировано. Посетители и сотрудники организации эвакуировались из здания. В зоопарк вызвали специалистов.

Срочная эвакуация гостей произошла в зоопарке в Екатеринбурге 5 июля
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга из мести сообщил о ложном минировании автомобиля экс-супруги«Вкусно – и точка» в центре Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минированииДва вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#18+#Инцидент#Подросток#ФСБ#Сотрудники#Спецслужбы#Звонок#Диверсия#Проверка#Игра#Происшествия
Подпишитесь
Фотоотчет. Владислав Пинаев провел для губернатора экскурсию по ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:19
Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
Сегодня, 11:53
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
Вчера, 11:42
Куйвашев посетил площадку строящегося мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:06
Второй день подряд в воздухе Нижнего Тагила норму превышает сероводород
Сегодня, 05:49
Оргии, деревья и заборы: в Черноисточинске соседи ссорятся с бизнесменом из-за дороги
14 июля, 11:57