ФСБ пришла к школьнику в Екатеринбурге из-за взрыва дома в Minecraft

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Подростка проверили на предмет сотрудничества с СБУ. Как оказалось, в ФСБ от неизвестного поступил звонок с сообщением о том, что девятиклассник якобы собирается устроить диверсии в городе от имени спецслужб Украины, пишет Е1.
Во время беседы с подростком поступил еще один звонок с просьбой отпустить школьника, в ином случае на вокзале случится теракт. Сотрудники ведомства отпустили молодого человека и стали проверять звонок.
По словам допрошенного мальчика, эти звонки могут местью его виртуального напарника ему за конфликт во время игры в Minecraft.
Напомним, 5 июля 2023 года Екатеринбурге на электронную почту зоопарка пришло сообщение о том, что здание заминировано. Посетители и сотрудники организации эвакуировались из здания. В зоопарк вызвали специалистов.