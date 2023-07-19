ГДДЮТ открылся после реконструкции в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Во время экскурсии воспитанники ГДДЮТ продемонстрировали губернатору свои таланты и вручили небольшие презенты. Также Евгений Куйвашев оценил во дворце адаптивную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в санитарных комнатах.
Главе региона показали новый скалодром, работы учеников кружка по робототехнике и занятия с собаками для адаптации детей-инвалидов.
После состоялся торжественный концерт, на котором присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты ЗакСо и городской думы, представители духовенства, глава Ленинского района, педагоги, родители детей и другие почетные гости.
Напомним, в конце июня стало известно о завершении работ по капитальному ремонту ГДДЮТ. Уже с 30 июня здесь открылся лагерь дневного пребывания до 100 человек. Во дворце уже оборудован тренажерный зал, концертных зал и малая сцена. Кроме того, в кабинетах размещена новая мебель и необходимое оборудование.
Во дворце также установлены 83 камеры наружного и внутреннего наблюдения. Все уголки помещений дворца будут просматриваться.