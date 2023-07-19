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ГДДЮТ открылся после реконструкции в Нижнем Тагиле

19 июля 2023, 12:36
Фото: tagilcity.ru
Городской дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила торжественно открылся 19 июля. Старт его работе дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Владислав Пинаев.

Во время экскурсии воспитанники ГДДЮТ продемонстрировали губернатору свои таланты и вручили небольшие презенты. Также Евгений Куйвашев оценил во дворце адаптивную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в санитарных комнатах.

Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Фото: tagilcity.ru

Главе региона показали новый скалодром, работы учеников кружка по робототехнике и занятия с собаками для адаптации детей-инвалидов.

Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТЭкскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Экскурсия для губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева по ГДДЮТ
Фото: tagilcity.ru

После состоялся торжественный концерт, на котором присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты ЗакСо и городской думы, представители духовенства, глава Ленинского района, педагоги, родители детей и другие почетные гости.

Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТТоржественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТТоржественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТТоржественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТТоржественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТТоржественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТТоржественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТТоржественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Торжественный концерт в честь открытия ГДДЮТ
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в конце июня стало известно о завершении работ по капитальному ремонту ГДДЮТ. Уже с 30 июня здесь открылся лагерь дневного пребывания до 100 человек. Во дворце уже оборудован тренажерный зал, концертных зал и малая сцена. Кроме того, в кабинетах размещена новая мебель и необходимое оборудование.

Во дворце также установлены 83 камеры наружного и внутреннего наблюдения. Все уголки помещений дворца будут просматриваться.

#Ирина Кирилова#ГДДЮТ#Открытие#Торжество#Губернатор#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгений Куйвашев#Владислав Пинаев
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