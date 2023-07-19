ГДДЮТ открылся после реконструкции в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце июня стало известно о завершении работ по капитальному ремонту ГДДЮТ. Уже с 30 июня здесь открылся лагерь дневного пребывания до 100 человек. Во дворце уже оборудован тренажерный зал, концертных зал и малая сцена. Кроме того, в кабинетах размещена новая мебель и необходимое оборудование.