Гендиректор СМАКа рассказал о сроках переезда предприятия из центра Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
О переезде производство задумается после того, как закончится период эксплуатации заводского оборудования, которое установлено в СМАКе. По словам Фуфарова, завод продолжит работать по нынешнему адресу ближайшие пять-десять лет, пишет 66.ру.
Также Фуфаров сообщил, что сейчас недвижимость в собственности завода, а производство приносит доход и отвечает санитарным нормам.
Слухи о том, что СМАК может переехать, возникли в 2016 году. Здание сперва собирались отдать под техникум и офисы. Однако в конце 2018 года генеральным подрядчиком стала организация «Девелопмент», которая смягчила слухи о переносе производства СМАК.
После того, как на Кольцовском тракте открылся хлебопекарный завод, снова стали ходить слухи о том, что СМАК может начать работу в другом месте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов говорил о примерных сроках переезда.
Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге приступят к строительству завода по производству современных лифтов.