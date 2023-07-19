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Гендиректор СМАКа рассказал о сроках переезда предприятия из центра Екатеринбурга

19 июля 2023, 14:16
Фото: 1MI
Генеральный директор СМАКа Владилен Фуфаров рассказал о том, когда состоится переезд производства из центра Екатеринбурга.

О переезде производство задумается после того, как закончится период эксплуатации заводского оборудования, которое установлено в СМАКе. По словам Фуфарова, завод продолжит работать по нынешнему адресу ближайшие пять-десять лет, пишет 66.ру.

Также Фуфаров сообщил, что сейчас недвижимость в собственности завода, а производство приносит доход и отвечает санитарным нормам.

Слухи о том, что СМАК может переехать, возникли в 2016 году. Здание сперва собирались отдать под техникум и офисы. Однако в конце 2018 года генеральным подрядчиком стала организация «Девелопмент», которая смягчила слухи о переносе производства СМАК.

После того, как на Кольцовском тракте открылся хлебопекарный завод, снова стали ходить слухи о том, что СМАК может начать работу в другом месте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов говорил о примерных сроках переезда.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге приступят к строительству завода по производству современных лифтов.

Новый завод в Екатеринбурге будет производить от 500 лифтов в год
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Завод#Производство#Предприятие#Гендиректор#Переезд#Слухи#Общество
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