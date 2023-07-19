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Град и ливни ожидаются в Свердловской области

19 июля 2023, 14:00
Фото: 1MI
Дожди продолжат идти на территории Свердловской области. Штормовое предупреждение объявлено на 20 июля.

Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. Местами ожидаются грозы, а скорость ветра может достигнуть 17 метров в секунду.

Ранее главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко сказала, что дожди в УрФО и Пермском крае продолжатся ежедневно. Их завершения стоит ждать лишь с 24 июля.

Напомним, что ранее, 17 июля, Екатеринбург и ближайшие населенные пункты затопило. На это пожаловались жители практически всех районов областного центра.

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#Елена Озерова#Погода#Град#Ливень#Гроза#Природа#Свердловская область
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