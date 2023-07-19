Грузовик улетел в кювет и перевернулся на Челябинском тракте

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
О случившейся дорожной аварии на трассе рассказала одна из мимо проезжавших очевидиц, пишет Е1.
По словам женщины, реанимации на месте происшествия не было. При этом рядом с перевернутым грузовиком работали сотрудники ГИБДД. Подробности аварии пока не сообщаются.
Напомним, 29 июня 2023 года на дороге под Челябинском перевернулся грузовой автомобиль, который перевозил буровую установку. Как оказалось, крепления прицепа были повреждены, из-за чего произошло ДТП.
Пострадавших в результате аварии не было. Сотрудники ГИБДД, выяснив все обстоятельства происшествия, оформили на водителя грузовика административный протокол.