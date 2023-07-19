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Грузовик улетел в кювет и перевернулся на Челябинском тракте

19 июля 2023, 05:22
Фото: 1MI
Грузовой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на Челябинском тракте в Свердловской области.

О случившейся дорожной аварии на трассе рассказала одна из мимо проезжавших очевидиц, пишет Е1.

По словам женщины, реанимации на месте происшествия не было. При этом рядом с перевернутым грузовиком работали сотрудники ГИБДД. Подробности аварии пока не сообщаются.

Видео: Е1

Напомним, 29 июня 2023 года на дороге под Челябинском перевернулся грузовой автомобиль, который перевозил буровую установку. Как оказалось, крепления прицепа были повреждены, из-за чего произошло ДТП.

Пострадавших в результате аварии не было. Сотрудники ГИБДД, выяснив все обстоятельства происшествия, оформили на водителя грузовика административный протокол.

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