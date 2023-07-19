Как отметят 90-летие Дзержинского района в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В 13:00 начнется концертная программа творческих коллективов района. Гостей будут ждать на культурно-массовой зоне по проспекту Дзержинского. В это же время здесь будет проходить ярмарка мастеров.
В 14:30 состоится показ спектакля «Гадкий котенок», а также мастер-классы, которые продлятся до 18:00. В 16:00 на этой же территории начнется спектакль «Путешествие варенья. Бэби Чехов».
Изюминкой и завершением вечера станет музыкальный фестиваль Нижнетагильских групп «ОКЕАНиЯ», «ТЕнТуРА» и «КонтраБанда». Отмечается, что организатором всех мероприятий является администрация Нижнего Тагила.
Напомним, что в этот день на Вагонке будет ограничена продажа алкоголя.