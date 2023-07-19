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Как отметят 90-летие Дзержинского района в Нижнем Тагиле

19 июля 2023, 13:23
Фото: 1MI

Дзержинский район в Нижнем Тагиле отметит 90-летие

Стало известно, какие праздничные мероприятия состоятся в Нижнем Тагиле 5 августа в честь 90-летия Дзержинского района.

В 13:00 начнется концертная программа творческих коллективов района. Гостей будут ждать на культурно-массовой зоне по проспекту Дзержинского. В это же время здесь будет проходить ярмарка мастеров.

В 14:30 состоится показ спектакля «Гадкий котенок», а также мастер-классы, которые продлятся до 18:00. В 16:00 на этой же территории начнется спектакль «Путешествие варенья. Бэби Чехов».

Изюминкой и завершением вечера станет музыкальный фестиваль Нижнетагильских групп «ОКЕАНиЯ», «ТЕнТуРА» и «КонтраБанда». Отмечается, что организатором всех мероприятий является администрация Нижнего Тагила.

Напомним, что в этот день на Вагонке будет ограничена продажа алкоголя.

Продажу алкоголя на один день запретят на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Концерт#Юбилей#Вагонка#Дзержинский район#Общество#Эксклюзив
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