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Куйвашев посетил площадку строящегося мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

19 июля 2023, 11:06
Фото: tagilcity.ru
Евгений Куйвашев оценил ход строительства современного и экологичного мусоросортировочного комплекса. Он строится в Нижнем Тагиле в рамках регионального проекта по созданию экокластера с полным циклом переработки.

Объект состоит из двух частей: мусоросортировочного комплекса, мощность которого будет составлять 185 тысяч тонн отходов в год и полигона мощностью 129,5 тысячи тонн в год. Создание новой инфраструктуры проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Фото: tagilcity.ru

Уже установлено первое оборудование: барабанный грохот, почти установлена газовая котельная, а в ближайшие дни сюда поступит конвейерное оборудование.

Отмечается, что завод будет самым экологически безопасным на Среднем Урале. Все работы строители планируют завершить в конце 2023 года.

Губернатор Евгений Куйвашев приедет в Нижний Тагил
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#Елена Озерова#Завод#Губернатор#Мусор#Строительство#Город#Нижний Тагил#Евгений Куйвашев#Эксклюзив
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