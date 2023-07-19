Куйвашев посетил площадку строящегося мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Объект состоит из двух частей: мусоросортировочного комплекса, мощность которого будет составлять 185 тысяч тонн отходов в год и полигона мощностью 129,5 тысячи тонн в год. Создание новой инфраструктуры проводится в рамках нацпроекта «Экология».