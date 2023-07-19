Куйвашев посетил площадку строящегося мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Объект состоит из двух частей: мусоросортировочного комплекса, мощность которого будет составлять 185 тысяч тонн отходов в год и полигона мощностью 129,5 тысячи тонн в год. Создание новой инфраструктуры проводится в рамках нацпроекта «Экология».
Уже установлено первое оборудование: барабанный грохот, почти установлена газовая котельная, а в ближайшие дни сюда поступит конвейерное оборудование.
Отмечается, что завод будет самым экологически безопасным на Среднем Урале. Все работы строители планируют завершить в конце 2023 года.