Колясочники и незрячие проверили работу чиновников по благоустройству в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Работы по благоустройству тагильских дорог начались в 2019 году. По словам замдиректора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова, за это время было уложено более 1100 квадратных метров тактильной плитки.
В настоящее время рабочие обустраивают съезды на пешеходные переходы, продолжают укладывать тактильную плитку, оснащают дороги пандусами, ограждениями и светофорами со звуковым сигналом, а также делают ниже бордюры, рассказали в пресс-службе администрации города.
В состав комиссии по приему работ БКД входят общественные деятели, в том числе люди с ограниченными возможностями. Благодаря их советам и рекомендациям рабочие понимают, насколько благоустройство тротуаров и пешеходных переходов проезжей части отвечает требованиям доступности маломобильным людям.
Также в 2023 году рабочие на улицах Тагилстроевской и Фрунзе, проспекте Мира и на Черноисточинском шоссе проложат еще не менее 400 квадратных метров тактильной плитки, сделают 300 метров низкого бордюра и оборудуют 81 метр пандусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле были завершены работы по мощению трамвайных путей на перекрестке Мира — Карла Маркса. Площадь брусчатки — 364 квадратных метра.