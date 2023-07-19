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Колясочники и незрячие проверили работу чиновников по благоустройству в Нижнем Тагиле

19 июля 2023, 03:44
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле маломобильные жители города проверили благоустройство тротуаров и дорог на предмет доступности для них. Все работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы по благоустройству тагильских дорог начались в 2019 году. По словам замдиректора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова, за это время было уложено более 1100 квадратных метров тактильной плитки.

В настоящее время рабочие обустраивают съезды на пешеходные переходы, продолжают укладывать тактильную плитку, оснащают дороги пандусами, ограждениями и светофорами со звуковым сигналом, а также делают ниже бордюры, рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В состав комиссии по приему работ БКД входят общественные деятели, в том числе люди с ограниченными возможностями. Благодаря их советам и рекомендациям рабочие понимают, насколько благоустройство тротуаров и пешеходных переходов проезжей части отвечает требованиям доступности маломобильным людям.

Также в 2023 году рабочие на улицах Тагилстроевской и Фрунзе, проспекте Мира и на Черноисточинском шоссе проложат еще не менее 400 квадратных метров тактильной плитки, сделают 300 метров низкого бордюра и оборудуют 81 метр пандусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле были завершены работы по мощению трамвайных путей на перекрестке Мира — Карла Маркса. Площадь брусчатки — 364 квадратных метра.

Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Плитка#Рабочие#Ремонт#Ремонт дорог#Благоустройство#БКД#Бордюры#Пандусы#Город
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