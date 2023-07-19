Колясочники и незрячие проверили работу чиновников по благоустройству в Нижнем Тагиле

Также в 2023 году рабочие на улицах Тагилстроевской и Фрунзе, проспекте Мира и на Черноисточинском шоссе проложат еще не менее 400 квадратных метров тактильной плитки, сделают 300 метров низкого бордюра и оборудуют 81 метр пандусов.