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Мужчина побил возлюбленную во время ссоры в Екатеринбурге

19 июля 2023, 12:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина ударил вою возлюбленную во время конфликта. Взамен женщина стала портить его автомобиль.

Ссора пары попала на видео. Согласно кадрам, после порчи имущества, мужчина еще несколько раз ударил свою спутницу, после чего сел за руль и уехал.

Ролик размещен в телеграмм-канале «Безумный Екб». Отмечается, что ссора с дракой произошла на улице Расточной. На видео драку снял житель дома напротив.

На кадрах женщина кричит и говорит мужчине, что он «животное, а не человек». В ответ мужчина бьет ее руками по лицу, а также ногами по телу. Женщина падает на землю. Причины конфликта неизвестны.

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