Мужчина побил возлюбленную во время ссоры в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Ссора пары попала на видео. Согласно кадрам, после порчи имущества, мужчина еще несколько раз ударил свою спутницу, после чего сел за руль и уехал.
Ролик размещен в телеграмм-канале «Безумный Екб». Отмечается, что ссора с дракой произошла на улице Расточной. На видео драку снял житель дома напротив.
На кадрах женщина кричит и говорит мужчине, что он «животное, а не человек». В ответ мужчина бьет ее руками по лицу, а также ногами по телу. Женщина падает на землю. Причины конфликта неизвестны.