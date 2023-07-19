За часовое выступление Нижнетагильская филармония заплатит артистам гонорар и обеспечит бытовой райдер в размере 9,1 миллиона рублей. При этом 6,4 миллиона рублей оплачивается после подписания договора, а оставшаяся сумма — до 22 августа. Выполнением контракта займется ООО «Парад».