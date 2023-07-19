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Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил

19 июля 2023, 11:53
Фото: 1MI
В Нижний Тагил на День города-2023 планируют пригласить известного певца Олега Газманова. Праздник состоится 12 августа. Народный артист России приедет на часовое выступление.

Вместе с российским певцом в Нижний Тагил планируется приезд коллектива в составе 8 человек. В числе гостей — Бабичев Юрий, Гуренко Андрей, Егоров Владимир, Иванов Алексей, Ковалев Андрей, Лезов Валентин, Лобкова Яна и Жихарев Александр.

За час выступления Олег Газманов исполнит 22 песни. В их числе «Офицеры», «Мама», «Морячка», «Солдаты» и другие. Также в договоре прописан технический райдер коллектива.

За часовое выступление Нижнетагильская филармония заплатит артистам гонорар и обеспечит бытовой райдер в размере 9,1 миллиона рублей. При этом 6,4 миллиона рублей оплачивается после подписания договора, а оставшаяся сумма — до 22 августа. Выполнением контракта займется ООО «Парад».

Концерты, мероприятия и салют. Как пройдет День города в Нижнем Тагиле
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