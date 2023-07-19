Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Вместе с российским певцом в Нижний Тагил планируется приезд коллектива в составе 8 человек. В числе гостей — Бабичев Юрий, Гуренко Андрей, Егоров Владимир, Иванов Алексей, Ковалев Андрей, Лезов Валентин, Лобкова Яна и Жихарев Александр.
За час выступления Олег Газманов исполнит 22 песни. В их числе «Офицеры», «Мама», «Морячка», «Солдаты» и другие. Также в договоре прописан технический райдер коллектива.
За часовое выступление Нижнетагильская филармония заплатит артистам гонорар и обеспечит бытовой райдер в размере 9,1 миллиона рублей. При этом 6,4 миллиона рублей оплачивается после подписания договора, а оставшаяся сумма — до 22 августа. Выполнением контракта займется ООО «Парад».