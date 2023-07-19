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Названы самые опасные места для водителей в Свердловской области

19 июля 2023, 10:38
Фото: 1MI
В Свердловской области назвали самые опасные дорожные участки. Там происходило больше всего аварий.

Один их них находится на «трассе смерти» Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности управления ГИБДД ГУ МВД по региону Леонид Лиханов.

Число жертв ДТП в регионе стало меньше на 30% в сравнении с первым полугодием прошлого года: умерло 114 человек. При этом самих аварий стало больше на 13%, пострадавших в них — на 15%.

Основными причинами стали превышение скорости, наезды на пешеходов и выезды на встречку. Больше всего аварий в последнее время происходило в Тюменском тракте. Погибших же больше всего в ДТП на Пермском тракте.

Из региональных маршрутов звание «трассы смерти» удерживает дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

На 318-м километре этой трассы сформировался очаг аварийности. Еще одно опасное месть расположено на 13-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу.

Пешеход погиб в массовом ДТП на Серовском тракте
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#Елена Озерова#Аварии#ДТП#Аварийные участки#Происшествия#Свердловская область#Нижний Тагил
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