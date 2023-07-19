Названы самые опасные места для водителей в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:40
Один их них находится на «трассе смерти» Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности управления ГИБДД ГУ МВД по региону Леонид Лиханов.
Число жертв ДТП в регионе стало меньше на 30% в сравнении с первым полугодием прошлого года: умерло 114 человек. При этом самих аварий стало больше на 13%, пострадавших в них — на 15%.
Основными причинами стали превышение скорости, наезды на пешеходов и выезды на встречку. Больше всего аварий в последнее время происходило в Тюменском тракте. Погибших же больше всего в ДТП на Пермском тракте.
Из региональных маршрутов звание «трассы смерти» удерживает дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
На 318-м километре этой трассы сформировался очаг аварийности. Еще одно опасное месть расположено на 13-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу.