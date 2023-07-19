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Неделю разыскивается исчезнувшая 81-летняя жительница Алапаевска

19 июля 2023, 05:53
Фото: 1MI
81-летняя Тамара Письменских в Алапаевске бесследно исчезла 13 июля 2023 года.

Рост пожилой женщины — 155-160 сантиметров, цвет глаз серо-голубой. Короткие седые волосы, телосложение худощавое, рассказали в группе ВКонтакте «„Прорыв“ Свердловская область».

Фото: Поисково-спасательный отряд "Прорыв"

В момент исчезновения на пенсионерке были надеты белая футболка с полосками голубого цвета и темные спортивные штаны. Женщину ищут сотрудники отряда «Прорыв» и полицейские.

Напомним, 11 июля 2023 года в свердловском поселке под Алапаевском пропал 38-летний местный житель со шрамом на лице, а также с татуировками на ногах. Его ищут сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда.

Лысый мужчина со шрамом на лице неделю разыскивается в поселке под Алапаевском
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