Неделю разыскивается исчезнувшая 81-летняя жительница Алапаевска

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Рост пожилой женщины — 155-160 сантиметров, цвет глаз серо-голубой. Короткие седые волосы, телосложение худощавое, рассказали в группе ВКонтакте «„Прорыв“ Свердловская область».
В момент исчезновения на пенсионерке были надеты белая футболка с полосками голубого цвета и темные спортивные штаны. Женщину ищут сотрудники отряда «Прорыв» и полицейские.
Напомним, 11 июля 2023 года в свердловском поселке под Алапаевском пропал 38-летний местный житель со шрамом на лице, а также с татуировками на ногах. Его ищут сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда.