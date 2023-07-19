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Пожилую женщину-инвалида и ее сына жестоко избили соседи в Рефтинском

19 июля 2023, 15:08
Фото: 1MI
62-летнюю женщину-инвалида и ее сына жестоко избили трое соседей в подъезде с помощью кастета. Происшествие случилось ночью 15 июля 2023 года в свердловском поселке Рефтинский на улице Гагарина.

Мать и сын стали жить в этом доме восемь лет назад. Трехкомнатная квартира им досталась от близкого приятеля их семьи, у которого не было родственников. По словам пострадавшей женщины, в соседях у них оказалась пьющая семья, которая вела себя агрессивно на протяжении всех восьми лет, пишет «КП-Екатеринбург».

Однажды мужчина, живущий в этой семье, уже избивал пенсионерку, которой впоследствии было диагностировано сотрясение мозга. Тогда дело закрыли ввиду отсутствия свидетелей происшествия.

Свердловчанка рассказала, что в ночь нападения она проснулась от стуков в дверь. Агрессивно настроенная соседка и ее дочь пинали дверь квартиры и кричали на весь подъезд. В этот момент как раз возвращался домой сын пострадавшей. Соседи набросились сперва на него, в том числе и вышедший в подъезд их сожитель.

Пенсионерка, услышав крики, вышла из квартиры и стала спускаться по лестнице. В какой-то момент она упала. Так как у нее на ноге установлен протез, самостоятельно встать она не смогла. Сын пошел ей помогать, и в этот момент его ударили лицом об батарею. А его мать спустили с лестницы и стали бить ее по голове и ребрам.

Вскоре в подъезд выглянула одна из местных жительниц и спугнула нападавших. Пострадавших увезли в больницу. По словам свердловчанки, ее сын сейчас находится на больничном, а ее тошнит по утрам.

В МО МВД «Асбестовский» подтвердили факт нападения на женщину и молодого человека, а также сказали, что по данному делу проводится проверка.

Напомним, под Нижним Тагилом в кафе официанта избил его коллега. Нападавшему не понравилось, что молодой человек получал много чаевых. Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму.

Официанта за чаевые избил коллега в кафе под Нижним Тагилом
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