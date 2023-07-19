Пожилую женщину-инвалида и ее сына жестоко избили соседи в Рефтинском

Пенсионерка, услышав крики, вышла из квартиры и стала спускаться по лестнице. В какой-то момент она упала. Так как у нее на ноге установлен протез, самостоятельно встать она не смогла. Сын пошел ей помогать, и в этот момент его ударили лицом об батарею. А его мать спустили с лестницы и стали бить ее по голове и ребрам.