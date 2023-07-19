Пять остановочных павильонов установлены на вокзале в Нижнем Тагиле

Напомним, остановочные комплексы стали устанавливать в Нижнем Тагиле осенью 2022 года. Они изготовлены из бронированных стекол «триплекс», а корпус покрашен золотой краской. Часть павильонов уже были испорчены вандалами. ЦОДД следит за состоянием объектов и проводит ремонт, когда он необходим.