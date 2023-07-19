Пять остановочных павильонов установлены на вокзале в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В первую очередь, были установлены три остановки на стороне маршрутов на Вагонку. Этим занимался ЦОДД. Как пояснял директор учреждения Вячеслав Масальский, для полного завершения установки всех павильонов было необходимо благоустройство территории.
Площадки под павильоны со стороны паровоза были подготовлены силами МУП «Тагилдорстрой», пояснил редакции TagilCity.ru директор Игорь Васильев. Теперь там установлены два оставшихся павильона.
Напомним, остановочные комплексы стали устанавливать в Нижнем Тагиле осенью 2022 года. Они изготовлены из бронированных стекол «триплекс», а корпус покрашен золотой краской. Часть павильонов уже были испорчены вандалами. ЦОДД следит за состоянием объектов и проводит ремонт, когда он необходим.