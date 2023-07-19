РЭО: Перевозки вторсырья будут производить при помощи железнодорожного транспорта

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Перевозчиками могут стать зарегистрированные на ЭТП ГП операторы подвижного состава.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что организация не прекращает работу в направлении модернизации отрасли обращения с отходами и формирования в РФ экономики замкнутого цикла, расширяя сотрудничество с предприятиями транспортной сферы. Среди значимых событий — объединение цифровой платформы РЭО по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП, на которой можно воспользоваться услугами железнодорожных перевозчиков и применить дополнительные услуги: предоставление вагона, охрану товара и терминальный сервис. Также пользователи могут привлечь инвестиции под перевозку и прочее. Об этом пишет gorod55.ru.
Глава ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов объяснил, что одной из причин, по которой в организации ответственно отнеслись к сотрудничеству с ППК «РЭО», является то, что из всех видов транспорта именно железнодорожный является наиболее экологичным. Он убежден, что коллаборация двух электронных площадок будет способствовать повышению экологической безопасности и ускорению процесса формирования экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.
Для того чтобы приступить к работе на ЭТП ГП, необходимо пройти на ней регистрацию — в этом поможет видеоинструкция, с которой можно ознакомиться, перейдя по данной ссылке. Зарегистрированным пользователям предлагается видеоинструкция по оформлению заказа.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП, рассказал, что интеграция площадок продумана таким образом, что на ЭТП РЭО будет размещен дополнительный модуль «Грузовые перевозки». «Площадка занимается перевозкой всех грузов по железной дороге на территории РФ, включая все виды отходов, кроме опасных. На площадке опубликована оферта, действующая для всех клиентов и поставщиков», — объяснил он.