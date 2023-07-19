РЭО: Перевозки вторсырья будут производить при помощи железнодорожного транспорта

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что организация не прекращает работу в направлении модернизации отрасли обращения с отходами и формирования в РФ экономики замкнутого цикла, расширяя сотрудничество с предприятиями транспортной сферы. Среди значимых событий — объединение цифровой платформы РЭО по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП, на которой можно воспользоваться услугами железнодорожных перевозчиков и применить дополнительные услуги: предоставление вагона, охрану товара и терминальный сервис. Также пользователи могут привлечь инвестиции под перевозку и прочее. Об этом пишет gorod55.ru.