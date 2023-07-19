Стоматолог Патлатая: Дети на искусственном вскармливании больше страдают от кариеса

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на заявление эксперта, установлено, что зубная эмаль у детей, которые находились на искусственном вскармливании, более слабая. Как следствие, она максимально подвержена воздействию кариеса. Стоматолог заявила, что для младенцев больше пользы несет именно грудное молоко, так как оно богато необходимыми микроэлементами.