Стоматолог Патлатая: Дети на искусственном вскармливании больше страдают от кариеса

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на заявление эксперта, установлено, что зубная эмаль у детей, которые находились на искусственном вскармливании, более слабая. Как следствие, она максимально подвержена воздействию кариеса. Стоматолог заявила, что для младенцев больше пользы несет именно грудное молоко, так как оно богато необходимыми микроэлементами.
Медик отмечает, что после введения прикорма родители младенцев также должны уделять внимание выбору качественных продуктов, особенно молочных, потому что современные дети все чаще страдают от дефицита полезных микроэлементов, слабой эмали и возникновения кариеса.