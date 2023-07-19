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Улицы Екатеринбурга будут перекрыты из-за фестиваля университетского спорта

19 июля 2023, 04:55
Фото: Midjourney
Улицы Екатеринбурга перекроют в связи с проведением фестиваля университетского спорта, который состоится в августе 2023 года.

Так, с 19 по 28 августа 2023 года будет закрыто автомобильное движение по улице Чкалова, а с 17 по 30 августа перекроют движение на улице Николая Никонова. А с 26 по 30 августа движение закроют от Лучистой улицы до бульвара Золотистого. Перечень дорог с ограниченным движением подписал временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Сутягин.

В Новокольцовском районе запретят движение всех видов транспорта с 14 августа до 2 сентября. Разрешено будет ездить только аккредитованному транспорту. Также в эти дни будут запрещены транспортная стоянка и остановка на улицах Мельковской, Николая Никонова, 100-летия УрФУ, Универсиады, Чкалова, на бульваре Экспо, в Красном переулке.

При выявлении нарушений автомобили будут эвакуировать.

Напомним, 16–17 июля 2023 года в Екатеринбурге были перекрыты некоторые улицы в связи с проведением Крестного хода.

Из-за крестного хода в Екатеринбурге перекроют улицы
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Дороги#Закрытие движения#Фестиваль#Улицы#Районы#Автомобили#Мероприятие#Транспорт
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