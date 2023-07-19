Улицы Екатеринбурга будут перекрыты из-за фестиваля университетского спорта

Так, с 19 по 28 августа 2023 года будет закрыто автомобильное движение по улице Чкалова, а с 17 по 30 августа перекроют движение на улице Николая Никонова. А с 26 по 30 августа движение закроют от Лучистой улицы до бульвара Золотистого. Перечень дорог с ограниченным движением подписал временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Сутягин.