Улицы Екатеринбурга будут перекрыты из-за фестиваля университетского спорта

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:55
Так, с 19 по 28 августа 2023 года будет закрыто автомобильное движение по улице Чкалова, а с 17 по 30 августа перекроют движение на улице Николая Никонова. А с 26 по 30 августа движение закроют от Лучистой улицы до бульвара Золотистого. Перечень дорог с ограниченным движением подписал временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Сутягин.
В Новокольцовском районе запретят движение всех видов транспорта с 14 августа до 2 сентября. Разрешено будет ездить только аккредитованному транспорту. Также в эти дни будут запрещены транспортная стоянка и остановка на улицах Мельковской, Николая Никонова, 100-летия УрФУ, Универсиады, Чкалова, на бульваре Экспо, в Красном переулке.
При выявлении нарушений автомобили будут эвакуировать.
Напомним, 16–17 июля 2023 года в Екатеринбурге были перекрыты некоторые улицы в связи с проведением Крестного хода.