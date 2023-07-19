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В подземном переходе к парку Маяковского в Екатеринбурге появится подсветка

19 июля 2023, 04:13
Фото: Telegram-канал Алексея Орлова
В подземном переходе в парк Маяковского в Екатеринбурге во время ремонта оборудуют подсветку.

Ремонтные работы в переходе планируется завершить к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Парк Маяковского во время праздника станет основной площадкой, где состоится много различных мероприятий, рассказал мэр города Алексей Орлов.

Так как большая часть посетителей парка заходят в него со стороны подземного перехода и главных ворот, переход решили обновить. В нем сделают архитектурно-художественную подсветку.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге состоится юбилей города. При этом с 12 по 19 августа 2023 года в городе будут проходить различные мероприятия. Кроме того, в честь юбилея столицы Урала была выпущена трехрублевая монета.

Сам День города будет проходить 19 августа.

Выпущена трехрублевая монета к 300-летию Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Парк Маяковского#Подсветка#Переход#Подземный переход#Ремонт#Обновление#Праздник#Юбилей#День города#Город
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