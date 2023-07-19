В подземном переходе к парку Маяковского в Екатеринбурге появится подсветка

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Ремонтные работы в переходе планируется завершить к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Парк Маяковского во время праздника станет основной площадкой, где состоится много различных мероприятий, рассказал мэр города Алексей Орлов.
Так как большая часть посетителей парка заходят в него со стороны подземного перехода и главных ворот, переход решили обновить. В нем сделают архитектурно-художественную подсветку.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге состоится юбилей города. При этом с 12 по 19 августа 2023 года в городе будут проходить различные мероприятия. Кроме того, в честь юбилея столицы Урала была выпущена трехрублевая монета.
Сам День города будет проходить 19 августа.