В РЭО рассказали о строительстве объекта по обращению с ТКО в Оренбургской области

Буцаев рассказал, что мощность объекта составит 300 000 тонн в год, из них примерно 130 000 тонн будут направляться на утилизацию. Российский экологический оператор может профинансировать до 90% от стоимости проекта, или 3,89 млрд рублей. Деньги поступят от размещения облигаций ППК «РЭО», пишет 56orb.ru.