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В РЭО рассказали о строительстве объекта по обращению с ТКО в Оренбургской области

19 июля 2023, 10:00
Фото: 1MI
Почти 4 млрд рублей готов вложить Российский экологический оператор в строительство КПО по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 18 июля было подписано соответствующее соглашение. Документ завизировали глава Оренбургской области Денис Паслер и гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Буцаев рассказал, что мощность объекта составит 300 000 тонн в год, из них примерно 130 000 тонн будут направляться на утилизацию. Российский экологический оператор может профинансировать до 90% от стоимости проекта, или 3,89 млрд рублей. Деньги поступят от размещения облигаций ППК «РЭО», пишет 56orb.ru.

Общая стоимость данного проекта оценивается экспертами в 4,331 млрд рублей. Комплекс разместится в центральной зоне Оренбургской области, он должен быть готов уже к концу следующего года.

Гендиректор РЭО отметил слаженную работу команды губернатора по подготовке к реализации проекта.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что этот комплекс сможет перерабатывать более половины образующихся в области отходов. Таким образом, будет значительно снижена нагрузка на действующие полигоны твёрдых коммунальных отходов. Также КПО увеличит объемы вторичного использования сырья.

Новый комплекс позволит Оренбуржью почти полностью достичь показателей нацпроекта к 2030 году: сортировка 100%-ного объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

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