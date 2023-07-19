Специалисты лаборатории робототехники рассказали присутствующим жителям и гостям города об особенностях своей деятельности и показали, чему научились дети за время существования кружка. Один из обучающихся сообщил о создании робота, который умеет передвигать по воде корабль и потом сливает воду из резервуара. Другие ребята продемонстрировали машины, перемещающиеся по заданной траектории.