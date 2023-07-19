Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Воспитанники дворца и их преподаватели презентовали приглашенным гостям свои разработки и творческие поделки.
В мастерской «Волшебное стекло», в которой занимаются солнечные дети, воспитанники показали свои творческие работы и продемонстрировали технику, с помощью которой обжигают стекло, режут его и занимаются росписью.
Юные жители Нижнего Тагила тепло встретили первых лиц города и области. Подарки от педагогов и творческих детей появились у Евгения Куйвашева и Владислава Пинаева.
Специалисты лаборатории робототехники рассказали присутствующим жителям и гостям города об особенностях своей деятельности и показали, чему научились дети за время существования кружка. Один из обучающихся сообщил о создании робота, который умеет передвигать по воде корабль и потом сливает воду из резервуара. Другие ребята продемонстрировали машины, перемещающиеся по заданной траектории.
Во дворце детского и юношеского творчества адаптация особенных детей к окружающей среде, их социализация прорабатывается также и через взаимодействие с животными.
В холле 2 этажа гостей ждала необычная творческая группа: дети с ОВЗ и сразу несколько собак разных пород. Педагог показала на практике, как воспитанники работают с обученными питомцами.
В новом конференц-зале преподаватели и воспитанники дворца рассказали губернатору Евгению Куйвашеву о своей деятельности и о важности ремонта для каждого их них. Тагильчане подарили главе региона сделанные своими руками сувениры, а также сборники книг и песен собственного сочинения.
На торжественной церемонии открытия директор ГДДЮТ Оксана Михневич поблагодарила главу города, губернатора области и президента России за реализацию проекта по капитальному ремонту здания.
Сегодня здесь столько хороших людей. При всем честном народе, при всех людях, которые здесь сегодня, позвольте от души и сердца сказать вам спасибо за то, что сделано. За этот подарок, за этот дворец. Все, что сделано, дает возможность развиваться и идти вперед, — сказала Оксана Михневич.
В Нижнем Тагиле живут и работают настоящие единомышленники. Люди не бросают то, что начали, все доделывают до конца. Город сегодня поддерживают руководители области и, самое главное, они помогают участвовать в федеральных программах и реализовывать на территории муниципалитета национальные проекты. Благодаря этому Нижний Тагил процветает и развивается, — заявил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Этот проект востребован и очень нужен. Наверное, сейчас нельзя не вспомнить то соглашение, которое мы заключили между правительством Свердловской области и администрацией города. В рамках него появилось финансирование на реализацию данного проекта. Сегодня я хочу сказать слова благодарности коллективу дворца, ребятам за терпение, за те невзгоды, которые выпали на их долю во время ремонта. Но никто не ударили лицом в грязь. Они также продолжали занимать 1-е места, побеждать в различных конкурсах и олимпиадах. Хочу поблагодарить и Евгения Владимировича за оказанную помощь, — добавил градоначальник.
На празднике в честь торжественного открытия Городского дворца творческие коллективы выступили с подготовленными номерами, а ведущие рассказали о том, как был построен тогда еще называвшийся «Дворец Пионеров».
В рамках реконструкции во дворце проделан большой объем работ. Здесь оборудовали просторный тренажерный зал и завезли новый спортивный инвентарь: от беговых дорожек и велотренажеров до гантелей и разноцветных гирь. Также в спортивном зале появилась зона для занятий борьбой. Теперь у учеников 9-11 классов школы №138 Нижнего Тагила появится возможность проводить здесь уроки физкультуры.
Помимо отремонтированного основного концертного зала в здании появится и малая сцена. В аудитории вместимостью до 40 человек будут показываться небольшие спектакли для детей от театральной студии «Зеркало».
В кабинетах уже установили новую мебель и все необходимое для работы оборудование. В каждом помещении для комфортного микроклимата появился кондиционер.
Строители подготовили к работе и новый буфет. Раньше он располагался в холле рядом с гардеробной. Теперь под него выделили отдельное помещение.
В ГДДЮТ дополнительное образование получают более 4 тысяч юных тагильчан. Благодаря капитальному ремонту помещение преобразилось, а для более чем 300 кружков и секций была закуплена современная компьютерная и мультимедийная техника.