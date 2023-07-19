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Военный из Екатеринбурга не может добиться увольнения из армии

19 июля 2023, 09:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге военный не может добиться увольнения из армии. Он наполовину ослеп и оглох после травмы головы в зоне СВО.

Из-за полученной травмы военный 47-летний Андрей Решетников не может передвигаться без сопровождающего. В 2022 году он ушел на фронт добровольцем. В декабре ему на голову упало дерево (при строительстве блиндажей). В результате он лишился одного глаза и получил ряд других повреждений, пишет Е1.

Сейчас его везде сопровождает жена, также он всегда передвигается с тросточкой. Теперь он хотел бы комиссоваться и вернуться домой к жене и детям, но его могут вернуть на СВО, отмечает мужчина.

По словам Андрея, его воинская часть находится в Ростовской области, а сам он сейчас числится в отпуске и временно прикомандирован к местной части. Ежемесячно ему продлевают отпуск, после каждого из которого он проходит комиссию. Затем ему опять продлевают отпуск, но не комиссуют.

Врачи ставят ему третью группу инвалидности. МРТ показало, что у Андрея есть проблемы с головой. Также у него обнаружено две спинных грыжи.

Мне надо, чтобы просто меня комиссовали и оставили уже в покое. У меня дети, я ради детей хочу жить, им помогать, — добавил мужчина.

Андрей обратился за помощью к юристу, чтобы добиться положенных выплат за СВО, в том числе за ранение, и чтобы комиссоваться.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#СВО#Травма головы#Голова#Армия#Происшествия#Операция на Украине
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