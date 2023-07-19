Военный из Екатеринбурга не может добиться увольнения из армии

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Из-за полученной травмы военный 47-летний Андрей Решетников не может передвигаться без сопровождающего. В 2022 году он ушел на фронт добровольцем. В декабре ему на голову упало дерево (при строительстве блиндажей). В результате он лишился одного глаза и получил ряд других повреждений, пишет Е1.
Сейчас его везде сопровождает жена, также он всегда передвигается с тросточкой. Теперь он хотел бы комиссоваться и вернуться домой к жене и детям, но его могут вернуть на СВО, отмечает мужчина.
По словам Андрея, его воинская часть находится в Ростовской области, а сам он сейчас числится в отпуске и временно прикомандирован к местной части. Ежемесячно ему продлевают отпуск, после каждого из которого он проходит комиссию. Затем ему опять продлевают отпуск, но не комиссуют.
Врачи ставят ему третью группу инвалидности. МРТ показало, что у Андрея есть проблемы с головой. Также у него обнаружено две спинных грыжи.
Мне надо, чтобы просто меня комиссовали и оставили уже в покое. У меня дети, я ради детей хочу жить, им помогать, — добавил мужчина.
Андрей обратился за помощью к юристу, чтобы добиться положенных выплат за СВО, в том числе за ранение, и чтобы комиссоваться.