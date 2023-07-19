Военный из Екатеринбурга не может добиться увольнения из армии

По словам Андрея, его воинская часть находится в Ростовской области, а сам он сейчас числится в отпуске и временно прикомандирован к местной части. Ежемесячно ему продлевают отпуск, после каждого из которого он проходит комиссию. Затем ему опять продлевают отпуск, но не комиссуют.