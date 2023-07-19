Врач предупредила саратовцев об опасности при употреблении цитрамона

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Цитрамон завоевал популярность у населения благодаря доступной стоимости. Так, на «Здравсити» его можно заказать по цене от 1,3 рубля за таблетку. Однако врачи предостерегают пациентов от слишком частого приема цитрамона и напоминают, что в ряде случаев он может нанести вред здоровью, пишет vzsar.ru.
Сейчас в продаже доступно множество обезболивающих препаратов, которые врачи могут посоветовать больным как альтернативу цитрамону. Стоит отметить, что на вышеупомянутом «Здравсити» реализуется более 1000 наименований препаратов подобного действия, около 300 из которых представлены в таблетированной форме. В перечне комбинированных обезболивающих препаратов особым спросом у потребителей, помимо цитрамона, пользуются также пенталгин, спазмалгон, андипал и т. п.
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Гордеева не рекомендует совмещать цитрамон с алкоголем, так как это чревато образованием желудочно-кишечных кровотечений. Специалист советует дождаться, когда пройдет опьянение, и только после этого принимать обезболивающее.
Соблюдать осторожность следует и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как кофеин, который содержится в цитрамоне, способен спровоцировать гипертонический криз при хронически высоком артериальном давлении.
Кроме того, популярное обезболивающее может нанести вред и детям, так как ацетилсалициловая кислота в его составе в случае вирусной инфекции может привести к возникновению нарушений в работе нервной системы, органов дыхания и печени.
Согласно комментарию Елены Гордеевой, цитрамон, несмотря на его бюджетную цену, достаточно эффективен для однократного купирования головной боли. По степени воздействия на очаг боли он почти не имеет конкурентов, за исключением более сильных наркотических анальгетиков. При этом доктор предостерегает граждан от слишком частого приема такого лекарства, потому что входящие в его состав вещества необратимо плохо воздействуют на жизненно важные функции и органы. Если человек часто страдает от головной боли, ему следует обратиться к врачу, который на основе выявленных причин мигрени пропишет соответствующее лечение.