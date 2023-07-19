Врач предупредила саратовцев об опасности при употреблении цитрамона

Согласно комментарию Елены Гордеевой, цитрамон, несмотря на его бюджетную цену, достаточно эффективен для однократного купирования головной боли. По степени воздействия на очаг боли он почти не имеет конкурентов, за исключением более сильных наркотических анальгетиков. При этом доктор предостерегает граждан от слишком частого приема такого лекарства, потому что входящие в его состав вещества необратимо плохо воздействуют на жизненно важные функции и органы. Если человек часто страдает от головной боли, ему следует обратиться к врачу, который на основе выявленных причин мигрени пропишет соответствующее лечение.