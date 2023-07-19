Все дороги ведут в Нижний Тагил: на открытие ГДДЮТ приехал Евгений Куйвашев

Капитальный ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле завершился, и 19 июля объект, наконец-то, возобновил свою работу. В честь праздника на торжественное открытие были приглашены губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты ЗакСо и городской думы, представители духовенства, преподаватели, родители обучающихся и другие почетные гости.