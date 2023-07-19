Все дороги ведут в Нижний Тагил: на открытие ГДДЮТ приехал Евгений Куйвашев

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Капитальный ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле завершился, и 19 июля объект, наконец-то, возобновил свою работу. В честь праздника на торжественное открытие были приглашены губернатор Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты ЗакСо и городской думы, представители духовенства, преподаватели, родители обучающихся и другие почетные гости.
Глава города Владислав Пинаев провел экскурсию по дворцу для Евгения Куйвашева и показал итоги ремонта. А педагоги и воспитанники учреждения презентовали губернатору свои разработки.
В рамках праздничных мероприятий глава региона посетил концерт, подготовленный воспитанниками образовательного учреждения.
Спасибо за приглашение принять участие в открытии дворца. Он получил второе дыхание. Я знаю, насколько дорого каждому тагильчанину этот дворец. Я очень рад, что Владислав Юрьевич прочувствовал любовь жителей города к этому месту. Вместе с Оксаной Васильевной градоначальник выступил мотором по привлечению инвестиций к реконструкции здания. Мне ничего не оставалось делать, как одобрить проект. Подобного рода учреждения каждый по-своему уникальный и помогают формировать наше будущее и развивать детей. Сегодняшнее событие — крайне важное и нужное событие для всех нас. Поздравляю весь педагогический коллектив, ребят и желаю успехов в творчестве и жизни, — сказал Евгений Куйвашев.
Председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин поздравил директора Городского дворца Оксану Михневич с праздником и отметил, что здесь работают очень умные и грамотные педагоги.
Они самозабвенно любят свою работу. Проезжая мимо дворца, можно заметить, что в любое время суток в кабинетах здания горит свет. Дворец — настоящий дом, который никогда не прекращает свою жизнь, ведь для каждой семьи Нижнего Тагила он очень дорог и востребован. Мы радуемся вместе с вами открытию дворца. Большое чувство восторга у каждого из нас. Мы переворачиваем новую страницу жизни нашего любимого дворца. Уже говорили об истории. Она была разная: драматичная, сложная. Но она всегда была отмечена большой к детям, государству, президенту. Вы дали детям крылья для того, чтобы они могли в этом замечательном доме обрести новые надежды, реализовать свои мечты и открыть страницу в свое будущее благодаря талантливым педагогам, — добавил депутат.