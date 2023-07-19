Второй день подряд в воздухе Нижнего Тагила норму превышает сероводород

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Замеры проходили при температуре воздуха +18 градусов и северo-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Также на улице была повышенная влажность из-за прошедшего дождя.
Текущие замеры показали наличие в воздухе диоксида азота, сероводорода и метана. После 20-минутных замеров газоанализатор «Геолан-1П» поймал превышение сероводорода в 1,25 раза. Показатель вещества составил 0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3.
Напомним, накануне, 18 июля, прибор также фиксировал в воздухе превышение сероводорода в 1,25 раза.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.