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Второй день подряд в воздухе Нижнего Тагила норму превышает сероводород

19 июля 2023, 05:49
Фото: tagilcity.ru
Газоанализатор TagilCity.ru второй день подряд ловит превышение сероводорода во время замеров воздуха возле ж/д вокзала. 19 июля вещество было вышe нормы в 1,25 раза.

Замеры проходили при температуре воздуха +18 градусов и северo-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Также на улице была повышенная влажность из-за прошедшего дождя.

Текущие замеры показали наличие в воздухе диоксида азота, сероводорода и метана. После 20-минутных замеров газоанализатор «Геолан-1П» поймал превышение сероводорода в 1,25 раза. Показатель вещества составил 0,01 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3.

Сероводород в воздухе превысил норму в 1,25 разаСероводород в воздухе превысил норму в 1,25 раза
Сероводород в воздухе превысил норму в 1,25 раза
Фото: tagilcity.ru

Напомним, накануне, 18 июля, прибор также фиксировал в воздухе превышение сероводорода в 1,25 раза.

Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 18 июля
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Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Сероводород#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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