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Житель Екатеринбурга подозревается в серии краж дезодорантов и виски

19 июля 2023, 15:46
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга разыскивают по подозрению в краже 24 дезодорантов из супермаркетов и бутылки виски из алкомаркета. Кражи произошли 16 и 22 января 2023 года.

16 января свердловчанин взял в одном сетевом супермаркете 14 флаконов дезодорантов, а в другом — 10 флаконов. Спрятав их под куртку, мужчина скрылся, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

22 января подозреваемый зашел в алкомаркет и по той же схеме украл бутылку виски. Общая сумма ущерба, который мужчина нанес магазинам, составила 9500 рублей. При этом действия злоумышленника попали на видеокамеры.

Сотрудники полиции продолжают искать неизвестного. Они же обратились к похитителю с просьбой самому прийти в полицию, дать показания и возместить ущерб магазинам.

Напомним, 25 мая 2023 года в Екатеринбурге неизвестный украл 10 ноутбуков в культурном центре «Верх-Исетский», общая сумма которых — 200 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Полиция#Алкоголь#Кража#Супермаркет#Розыск#Вор#Магазины#Криминал
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