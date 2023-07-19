Житель Екатеринбурга подозревается в серии краж дезодорантов и виски

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
16 января свердловчанин взял в одном сетевом супермаркете 14 флаконов дезодорантов, а в другом — 10 флаконов. Спрятав их под куртку, мужчина скрылся, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
22 января подозреваемый зашел в алкомаркет и по той же схеме украл бутылку виски. Общая сумма ущерба, который мужчина нанес магазинам, составила 9500 рублей. При этом действия злоумышленника попали на видеокамеры.
Сотрудники полиции продолжают искать неизвестного. Они же обратились к похитителю с просьбой самому прийти в полицию, дать показания и возместить ущерб магазинам.
Напомним, 25 мая 2023 года в Екатеринбурге неизвестный украл 10 ноутбуков в культурном центре «Верх-Исетский», общая сумма которых — 200 тысяч рублей.