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3D Мэппинг-шоу покажут в Нижнем Тагиле в День города

20 июля 2023, 12:14
Фото: tagilcity.ru
3D Мэппинг-шоу для тагильчан и гостей города будут показывать два дня подряд на площади перед Драмтеатром в честь празднования Дня города — 2023.

Продолжительность одного показа составит пять минут. Посмотреть шоу можно будет 11 и 12 августа, показывать его будут с 22.00 до полуночи через каждые 15 минут.

Организатором мероприятия выступит ООО «Парад». К 25 июля должен быть готов план-сценарий шоу. Также к этому сроку необходимо обеспечить доставку оборудования, предоставить бытовой райдер сценариста и режиссерской группы.

На проведение мероприятия выделено 4,9 миллиона рублей. В стоимость контракта входят услуги по подбору, сведению и записи аудио контента, написанию видео контента, предоставлению оборудования, работы техперсонала и охраны.

3D-mapping шоу показали в Нижнем Тагиле
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