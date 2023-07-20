3D Мэппинг-шоу покажут в Нижнем Тагиле в День города

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Продолжительность одного показа составит пять минут. Посмотреть шоу можно будет 11 и 12 августа, показывать его будут с 22.00 до полуночи через каждые 15 минут.
Организатором мероприятия выступит ООО «Парад». К 25 июля должен быть готов план-сценарий шоу. Также к этому сроку необходимо обеспечить доставку оборудования, предоставить бытовой райдер сценариста и режиссерской группы.
На проведение мероприятия выделено 4,9 миллиона рублей. В стоимость контракта входят услуги по подбору, сведению и записи аудио контента, написанию видео контента, предоставлению оборудования, работы техперсонала и охраны.