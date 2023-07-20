4,8 тысячи залпов салюта запустят в честь Дня города в Нижнем Тагиле

Организатором салюта выступит ООО «Триада», за работу организация получит 2,9 миллиона рублей. С трех точек отстрела запустят многоуровневый фейерверк. Продолжительность пиротехнического шоу составит 10 минут. Оно пройдет в период с 23.00 до полуночи. Всего с акватории Тагильского пруда в небо поднимутся более 4,8 тысячи залпов.