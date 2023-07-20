4,8 тысячи залпов салюта запустят в честь Дня города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Организатором салюта выступит ООО «Триада», за работу организация получит 2,9 миллиона рублей. С трех точек отстрела запустят многоуровневый фейерверк. Продолжительность пиротехнического шоу составит 10 минут. Оно пройдет в период с 23.00 до полуночи. Всего с акватории Тагильского пруда в небо поднимутся более 4,8 тысячи залпов.
Организатор салюта должен обеспечить зону безопасности не менее 300 метров. Пиротехнические изделия доставят на специальном автотранспорте. Работу пускового оборудования будет проводить квалифицированный технический персонал, имеющий удостоверения пиротехников.