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Бастрыкин заинтересовался издевательствами на детьми из ХМАО в лагере Верхней Пышмы

20 июля 2023, 05:33
Фото: Midjourney
Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о процессе проверки по факту избиения детей из ХМАО воспитателями лагеря «Медная горка» в Верхней Пышме.

Доклад о ходе расследования предоставит временно исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, недавно дети, отдыхавшие в лагере, пожаловались родителям на то, что в корпусах грязно, воспитатели обзывают их глупыми и «северными оленями», а также одна из воспитательниц якобы ударила девочку по щеке. Кроме того, одну девочку, поранившую руку, не пускали к врачу.

При этом администрация лагеря утверждает, что дети говорили неправду и сами «доводили» воспитателей своим поведением, матом и драками между собой. Директор намерена подавать в суд за клевету.

Дети пожаловались на побои и оскорбления в лагере в Верхней Пышме
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#Елизавета Зиборова#Александр Бастрыкин#Свердловская область#18+#Инцидент#Дети#Проверка#Лагерь#Врио#ХМАО#Конфликт#Происшествия
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