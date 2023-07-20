Бастрыкин заинтересовался издевательствами на детьми из ХМАО в лагере Верхней Пышмы

Напомним, недавно дети, отдыхавшие в лагере, пожаловались родителям на то, что в корпусах грязно, воспитатели обзывают их глупыми и «северными оленями», а также одна из воспитательниц якобы ударила девочку по щеке. Кроме того, одну девочку, поранившую руку, не пускали к врачу.