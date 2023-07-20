Бастрыкин заинтересовался издевательствами на детьми из ХМАО в лагере Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Доклад о ходе расследования предоставит временно исполняющий обязанности руководителя свердловского СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Напомним, недавно дети, отдыхавшие в лагере, пожаловались родителям на то, что в корпусах грязно, воспитатели обзывают их глупыми и «северными оленями», а также одна из воспитательниц якобы ударила девочку по щеке. Кроме того, одну девочку, поранившую руку, не пускали к врачу.
При этом администрация лагеря утверждает, что дети говорили неправду и сами «доводили» воспитателей своим поведением, матом и драками между собой. Директор намерена подавать в суд за клевету.