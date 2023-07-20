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Бастрыкин заинтересовался смертью мальчика от миокардита в Екатеринбурге

20 июля 2023, 06:30
Фото: 1MI
Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту гибели четырехлетнего мальчика из Екатеринбурга, который скончался от миокардита.

Доложить поручено врио начальника свердловского Следственного комитета Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, в начале июля 2023 года мальчику стало плохо. Мама повезла его в больницу, где ребенку сперва диагностировали гастрит и назначили соответствующее лечение. Однако состояние малыша не улучшалось.

Тогда мать повторно обратилась к врачам, настояв на полном обследовании. После того, как специалисты сделали ЭКГ, выяснилось, что у ребенка миокардит, который сложно сразу обнаружить. Женщине сказали, что шансов на хороший исход очень мало. Вскоре мальчик скончался.

Четырехлетний мальчик в Екатеринбурге умер из-за ошибочного диагноза
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