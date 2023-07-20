Бастрыкин заинтересовался смертью мальчика от миокардита в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Доложить поручено врио начальника свердловского Следственного комитета Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе СУ СКР.
Напомним, в начале июля 2023 года мальчику стало плохо. Мама повезла его в больницу, где ребенку сперва диагностировали гастрит и назначили соответствующее лечение. Однако состояние малыша не улучшалось.
Тогда мать повторно обратилась к врачам, настояв на полном обследовании. После того, как специалисты сделали ЭКГ, выяснилось, что у ребенка миокардит, который сложно сразу обнаружить. Женщине сказали, что шансов на хороший исход очень мало. Вскоре мальчик скончался.