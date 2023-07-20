Дети из Верхней Пышмы остались без отдыха на юге из-за разорившегося туроператора

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:32
Дети из волейбольного клуба «Мяч» должны были отправиться на спортбазу «Спарта» на сборы. Они запланированы на 3–23 августа текущего года. Родители и директор клуба обратились за путевками в ООО «Веди Групп Урал». Там они были приобретены для 19 подростков и двух тренеров. В общей сложности оплачено более миллиона рублей, рассказала мама одного из детей.
Однако 13 июля компания сообщила, что прекращает работу, так как исполнять обязательства она не может. По словам матери, все было оплачено, а также куплены билеты на поезд. Всего вышло с человека по 70 тысяч рублей. Туроператор перевел базе в поселке Витязево аванс в 240 тысяч рублей. На самой базе, говорит женщина, сообщили, что бронь активна. Однако если группа не приедет, то бронь сгорит и аванс не вернется.
Турагент, который помогает родителям с возвратом средств, рассказала, что планируется подавать иск в суд о мошенничестве. Уже ведется подготовка документов. По словам защитника, законом предусмотрен возврат средств через страховую компанию. На данный момент ведется работа с юристом.
В самой компании объяснили, что родители должны успеть подать заявления о возврате до 3 августа. В противном случае средства пропадут. Оформлением документов должен заниматься турагент.