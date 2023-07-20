Дети из Верхней Пышмы остались без отдыха на юге из-за разорившегося туроператора

Однако 13 июля компания сообщила, что прекращает работу, так как исполнять обязательства она не может. По словам матери, все было оплачено, а также куплены билеты на поезд. Всего вышло с человека по 70 тысяч рублей. Туроператор перевел базе в поселке Витязево аванс в 240 тысяч рублей. На самой базе, говорит женщина, сообщили, что бронь активна. Однако если группа не приедет, то бронь сгорит и аванс не вернется.