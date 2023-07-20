Двух 5-летних детей сбили водители электросамокатов в Екатеринбурге

Первый случай произошел на улице Инженерной. На пятилетнего мальчика наехал 17-летний юноша. Он передвигался на транспорте по пешеходной аллее. Ребенок доставлен в больницу. Во втором случае девочка переходила через дорогу на улице Белореченской. Она также была доставлена в больницу.