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Двух 5-летних детей сбили водители электросамокатов в Екатеринбурге

20 июля 2023, 10:23
Фото: 1MI
Двое пятилетних детей — мальчик и девочка — пострадали в результате ДТП с электросамокатами. Оба инцидента случились утром 20 июля в Екатеринбурге. В связи с этим СК начал проверку.

Первый случай произошел на улице Инженерной. На пятилетнего мальчика наехал 17-летний юноша. Он передвигался на транспорте по пешеходной аллее. Ребенок доставлен в больницу. Во втором случае девочка переходила через дорогу на улице Белореченской. Она также была доставлена в больницу.

Теперь в рамках проверки СК выяснит, как и при каких обстоятельствах произошли оба инцидента, а также даст им правовую оценку.

В ведомстве также напомнили свердловчанам, что при передвижении на электросамокате водитель должен обеспечивать контроль за дорогой и спешиваться в нужный момент. Там также отметили, что за причинение ущерба имуществу или здоровью граждан водитель понесет ответственность, влоть до уголовной.

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#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Дети#Авария#ДТП#Екатеринбург
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