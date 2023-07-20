Двух 5-летних детей сбили водители электросамокатов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Первый случай произошел на улице Инженерной. На пятилетнего мальчика наехал 17-летний юноша. Он передвигался на транспорте по пешеходной аллее. Ребенок доставлен в больницу. Во втором случае девочка переходила через дорогу на улице Белореченской. Она также была доставлена в больницу.
Теперь в рамках проверки СК выяснит, как и при каких обстоятельствах произошли оба инцидента, а также даст им правовую оценку.
В ведомстве также напомнили свердловчанам, что при передвижении на электросамокате водитель должен обеспечивать контроль за дорогой и спешиваться в нужный момент. Там также отметили, что за причинение ущерба имуществу или здоровью граждан водитель понесет ответственность, влоть до уголовной.