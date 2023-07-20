Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Еще 10 лет назад объявления об интимных услугах в Нижнем Тагиле висели на досках объявлений, стенах домов, водосточных трубах или вовсе были написаны на асфальте баллончиком через трафарет. Сейчас среди всех «продам», «сниму» или «куплю» секс за деньги, даже в завуалированном виде типа «доставка напитков» или «приятного времяпрепровождения», уже не встретишь. Эскортницы или индивидуалки предпочитают искать клиентов через интернет.
Пройдясь по улицам Нижнего Тагила, изучив доски объявлений и места несанкционированной расклейки, журналист TagilCity.ru не нашел «подозрительных» предложений, которые бы могли быть похожи на рекламу интим-услуг. Единственное, что можно подвести под это определение, это баннеры с рекламой мужских спа-салонов. Известно, что главной услугой подобных заведений является эротический массаж в исполнении девушек. При этом билборды с подобной рекламой размещены по Нижнему Тагилу в местах с высоким трафиком людей и транспорта, то есть для максимального охвата потенциальных клиентов.
Следующим этапом был просмотр популярного сайта объявлений. По поиску «интимные услуги» нашлись только те объявления, где сказано, что они не оказываются. В основном про это пишут мастеры по массажу или психологи-сексологи.
Единственным объявлением, которое вызывало подозрение о скрытой рекламе интим-услуг, было предложение массажа для женщин за две тысячи рублей в час. Оно отличается от остальных объявлений тем, что в прайс-листе указана только одна услуга, тогда как другие мастера по массажу предлагают несколько его видов — шеи, спины, лица, комплексный и т. д. Здесь же больше обещают эмоции, которые получит клиентка, чем лечебный эффект. В единственном отзыве также рассказывается о «нирване», «невесомости», «блаженстве» и «безмятежности». Подозрения подтвердились при переписке с мастером. В сообщении он подтвердил, что массаж эротический, но при этом «без интима».
Больше объявлений, которые могут нести двойной смысл, на сайте не нашлось. Поиск по ключевым словам «собеседник», «общение», «доставка напитков» и «приятное времяпрепровождение» дал нулевой результат.
При этом сайтов, где уже открыто предлагается секс за деньги в Нижнем Тагиле, находится в интернете множество. Однако здесь любители «клубнички» нередко попадают на мошенников, которые под видом девушек «разводят» потенциальных клиентов.
Предложение ввести наказание за рекламу интим-услуг поступило в Госдуму от депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. В законопроекте указаны и санкции, которые грозят тем, кто решил разместить подобные объявления: штраф для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
По мнению авторов инициативы, высокий размер штрафа будет работать как предупредительная мера, так как их после их введения размещать рекламу секс-услуг станет просто финансово невыгодно. Также особый акцент в законопроекте делается на скрытых предложениях интима, то есть тех, которые прикрываются массажными салонами или эскорт-агентствами.
Еще один нюанс — наказания будут предусмотрены за размещение любых объявлений, связанных с секс-услугами, в общественных местах. Но точное определение общественного места до сих остается в России размытым. Предполагается, что сюда можно отнести места массового скопления людей — улицы, площади, парки, стадионы, транспорт, подъезды, пешеходные переходы, остановки, торговые центры, залы ожидания и т. д. Пока не ясно, попадут ли под новую административную статью, в случае принятия законопроекта, объявления о секс-услугах в интернете.
Подобный запрет рекламы интим-услуг поможет в борьбе с проституцией лишь отчасти, считают эксперты, опрошенные TagilCity.ru. По мнению специалиста Центра развития общественных инициатив Сергея Околова, сорвать объявление с предложением секса за деньги не сложно, сложнее найти того, кто его наклеил.
Не понятно, кого в итоге все же будут штрафовать? Расклейщика, собственника объекта, на котором размещено объявление или того, кто предлагает эти самые интимные услуги? В последнем случае действует уголовный кодекс, так как проституция в России вне закона. Расклейщика найти будет нереально. Значит ответственность может лечь на муниципалитет, управляющие компании, владельцев зданий и т. д. Сейчас уже есть нечто похожее с рекламой «наркошопов» на стенах здания: вовремя не закрасил — получил штраф, — поделился мнением в беседе с редакцией Сергей Околов.
В случае, если запрет будет распространятся на интернет-объявления, то под штрафные санкции могут попасть и безобидные предложения знакомства.
Нужны четкие критерии — что будет считаться прямой рекламой интим-услуг и их скрытой рекламой. В противном случае под раздачу попадут объявления с предложением познакомиться, если надзорные органы увидят в нем какой-либо подтекст. В то время, как настоящие продавцы секса будут скрывать свою рекламу еще тщательнее, — считает эксперт.
Другой собеседник TagilCity.ru юрист Данил Стренин и вовсе придерживается мнения того, что юридически сложно будет доказать скрытую рекламу интима, да и спрос на секс за деньги запрет снизить не поможет:
Баннер с предложением массажных услуг для мужчин напрямую не является рекламой интим-услуг. Думаю, в рамках практики важным будет наличие прямого или косвенного призыва именно к оказанию интимных, а не иных. Реклама достаточно адаптивный инструмент, поэтому скорее всего, форма останется старой, но способ выражения станет иным. Люди, которые используют интим-услуги, крайне редко используют их на основе рекламы. Поэтому вряд ли спрос снизится.