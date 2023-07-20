Единственным объявлением, которое вызывало подозрение о скрытой рекламе интим-услуг, было предложение массажа для женщин за две тысячи рублей в час. Оно отличается от остальных объявлений тем, что в прайс-листе указана только одна услуга, тогда как другие мастера по массажу предлагают несколько его видов — шеи, спины, лица, комплексный и т. д. Здесь же больше обещают эмоции, которые получит клиентка, чем лечебный эффект. В единственном отзыве также рассказывается о «нирване», «невесомости», «блаженстве» и «безмятежности». Подозрения подтвердились при переписке с мастером. В сообщении он подтвердил, что массаж эротический, но при этом «без интима».