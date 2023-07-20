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Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги

20 июля 2023, 13:15
Фото: Midjourney

Где и как в Нижнем Тагиле рекламируют интим-услуги

Реклама интимных услуг в России может попасть под строгий запрет. При этом штрафы до полумиллиона грозят не только за прямое предложение сексуальных услуг, но и за объявления с подтекстом. Есть ли в Нижнем Тагиле реклама секса за деньги, разбирался TagilCity.ru.

Секс за деньги ушел в интернет

Еще 10 лет назад объявления об интимных услугах в Нижнем Тагиле висели на досках объявлений, стенах домов, водосточных трубах или вовсе были написаны на асфальте баллончиком через трафарет. Сейчас среди всех «продам», «сниму» или «куплю» секс за деньги, даже в завуалированном виде типа «доставка напитков» или «приятного времяпрепровождения», уже не встретишь. Эскортницы или индивидуалки предпочитают искать клиентов через интернет.

Пройдясь по улицам Нижнего Тагила, изучив доски объявлений и места несанкционированной расклейки, журналист TagilCity.ru не нашел «подозрительных» предложений, которые бы могли быть похожи на рекламу интим-услуг. Единственное, что можно подвести под это определение, это баннеры с рекламой мужских спа-салонов. Известно, что главной услугой подобных заведений является эротический массаж в исполнении девушек. При этом билборды с подобной рекламой размещены по Нижнему Тагилу в местах с высоким трафиком людей и транспорта, то есть для максимального охвата потенциальных клиентов.

Реклама салонов эротического массажа для мужчинРеклама салонов эротического массажа для мужчин
Реклама салонов эротического массажа для мужчинРеклама салонов эротического массажа для мужчин
Реклама салонов эротического массажа для мужчин
Фото: tagilcity.ru

Следующим этапом был просмотр популярного сайта объявлений. По поиску «интимные услуги» нашлись только те объявления, где сказано, что они не оказываются. В основном про это пишут мастеры по массажу или психологи-сексологи.

В местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалосьВ местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалось
В местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалосьВ местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалось
В местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалосьВ местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалось
В местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалосьВ местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалось
В местах расклейки объявлений рекламы интимных услуг не оказалось
Фото: tagilcity.ru

Единственным объявлением, которое вызывало подозрение о скрытой рекламе интим-услуг, было предложение массажа для женщин за две тысячи рублей в час. Оно отличается от остальных объявлений тем, что в прайс-листе указана только одна услуга, тогда как другие мастера по массажу предлагают несколько его видов — шеи, спины, лица, комплексный и т. д. Здесь же больше обещают эмоции, которые получит клиентка, чем лечебный эффект. В единственном отзыве также рассказывается о «нирване», «невесомости», «блаженстве» и «безмятежности». Подозрения подтвердились при переписке с мастером. В сообщении он подтвердил, что массаж эротический, но при этом «без интима».

Объявление о массаже для женщинОбъявление о массаже для женщин
Объявление о массаже для женщинОбъявление о массаже для женщин
Объявление о массаже для женщинОбъявление о массаже для женщин
Объявление о массаже для женщин
Фото: tagilcity.ru

Больше объявлений, которые могут нести двойной смысл, на сайте не нашлось. Поиск по ключевым словам «собеседник», «общение», «доставка напитков» и «приятное времяпрепровождение» дал нулевой результат.

При этом сайтов, где уже открыто предлагается секс за деньги в Нижнем Тагиле, находится в интернете множество. Однако здесь любители «клубнички» нередко попадают на мошенников, которые под видом девушек «разводят» потенциальных клиентов.

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Рекламу под запрет

Предложение ввести наказание за рекламу интим-услуг поступило в Госдуму от депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. В законопроекте указаны и санкции, которые грозят тем, кто решил разместить подобные объявления: штраф для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

По мнению авторов инициативы, высокий размер штрафа будет работать как предупредительная мера, так как их после их введения размещать рекламу секс-услуг станет просто финансово невыгодно. Также особый акцент в законопроекте делается на скрытых предложениях интима, то есть тех, которые прикрываются массажными салонами или эскорт-агентствами.

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Еще один нюанс — наказания будут предусмотрены за размещение любых объявлений, связанных с секс-услугами, в общественных местах. Но точное определение общественного места до сих остается в России размытым. Предполагается, что сюда можно отнести места массового скопления людей — улицы, площади, парки, стадионы, транспорт, подъезды, пешеходные переходы, остановки, торговые центры, залы ожидания и т. д. Пока не ясно, попадут ли под новую административную статью, в случае принятия законопроекта, объявления о секс-услугах в интернете.

Будет ли толк?

Подобный запрет рекламы интим-услуг поможет в борьбе с проституцией лишь отчасти, считают эксперты, опрошенные TagilCity.ru. По мнению специалиста Центра развития общественных инициатив Сергея Околова, сорвать объявление с предложением секса за деньги не сложно, сложнее найти того, кто его наклеил.

Не понятно, кого в итоге все же будут штрафовать? Расклейщика, собственника объекта, на котором размещено объявление или того, кто предлагает эти самые интимные услуги? В последнем случае действует уголовный кодекс, так как проституция в России вне закона. Расклейщика найти будет нереально. Значит ответственность может лечь на муниципалитет, управляющие компании, владельцев зданий и т. д. Сейчас уже есть нечто похожее с рекламой «наркошопов» на стенах здания: вовремя не закрасил — получил штраф, — поделился мнением в беседе с редакцией Сергей Околов.
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В случае, если запрет будет распространятся на интернет-объявления, то под штрафные санкции могут попасть и безобидные предложения знакомства.

Нужны четкие критерии — что будет считаться прямой рекламой интим-услуг и их скрытой рекламой. В противном случае под раздачу попадут объявления с предложением познакомиться, если надзорные органы увидят в нем какой-либо подтекст. В то время, как настоящие продавцы секса будут скрывать свою рекламу еще тщательнее, — считает эксперт.

Другой собеседник TagilCity.ru юрист Данил Стренин и вовсе придерживается мнения того, что юридически сложно будет доказать скрытую рекламу интима, да и спрос на секс за деньги запрет снизить не поможет:

Баннер с предложением массажных услуг для мужчин напрямую не является рекламой интим-услуг. Думаю, в рамках практики важным будет наличие прямого или косвенного призыва именно к оказанию интимных, а не иных. Реклама достаточно адаптивный инструмент, поэтому скорее всего, форма останется старой, но способ выражения станет иным. Люди, которые используют интим-услуги, крайне редко используют их на основе рекламы. Поэтому вряд ли спрос снизится.
#Анна Григорьева#18+#Интим#Услуги#Реклама#Запрет#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Проституция#Бизнес
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