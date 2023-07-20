Евросоюз признал аргентинское название Мальвинских островов

В 2013 году на Фолклендских островах был проведен референдум, в результате которого более 99% островитян проголосовали за оставание под юрисдикцией Великобритании и сохранение статуса британской короны. Это голосование подтвердило желание островитян оставаться частью Великобритании и отвергло претензии Аргентины на их территорию.