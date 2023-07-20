Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Однако острова оставались под контролем Великобритании, несмотря на претензии Аргентины, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Лондон выразил недовольство по этому поводу, утверждая, что Фолклендские острова остаются частью Великобритании, и никакие лоббистские усилия не изменят этот факт. Важно отметить, что Евросоюз принял это решение совместно с государствами Латинской Америки и Великобритания не участвовала в этом согласовании.
В 2013 году на Фолклендских островах был проведен референдум, в результате которого более 99% островитян проголосовали за оставание под юрисдикцией Великобритании и сохранение статуса британской короны. Это голосование подтвердило желание островитян оставаться частью Великобритании и отвергло претензии Аргентины на их территорию.