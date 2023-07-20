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Фамильный герб Демидовых разместят на фасаде Демидовской больницы в Нижнем Тагиле

20 июля 2023, 10:11
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Фамильный герб рода Демидовых, который будет размещен на фасаде Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле, продемонстрировали строители.

Это герб весом 430 килограмм. Он создан реставраторами из Екатеринбурга. Кроме того, были восстановлены и другие элементы фасада и интерьера — карнизы, облицовка и капители. Все объекты уже доставлены в Нижний Тагил.

Ход работ по реконструкции больницы проверил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в город 19 июля. Уже проведено около 60% работ. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В здании уже сделаны внутренние перегородки, отреставрирована кирпичная кладка, отремонтированы межэтажные перекрытия. Также сделаны кровельные работы, проложены коммуникации, оштукатурены помещения. На данный момент строители работают с фасадом и проводят реставрацию. В обновленном здании будут сделаны система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

Напомним, Демидовская больница построена в 1825 году. Двухэтажное здание выполнено из камня. У него имеется четыре флигеля в стиле ампир. Здание является памятником архитектуры.

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#Ирина Кирилова#Больница#Ремонт#Демидовская больница#Фасад#Здравоохранение#Модернизация#Нацпроект#Памятник архитектуры#Город#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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