Фамильный герб Демидовых разместят на фасаде Демидовской больницы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Это герб весом 430 килограмм. Он создан реставраторами из Екатеринбурга. Кроме того, были восстановлены и другие элементы фасада и интерьера — карнизы, облицовка и капители. Все объекты уже доставлены в Нижний Тагил.
Ход работ по реконструкции больницы проверил глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в город 19 июля. Уже проведено около 60% работ. Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.
В здании уже сделаны внутренние перегородки, отреставрирована кирпичная кладка, отремонтированы межэтажные перекрытия. Также сделаны кровельные работы, проложены коммуникации, оштукатурены помещения. На данный момент строители работают с фасадом и проводят реставрацию. В обновленном здании будут сделаны система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.
Напомним, Демидовская больница построена в 1825 году. Двухэтажное здание выполнено из камня. У него имеется четыре флигеля в стиле ампир. Здание является памятником архитектуры.